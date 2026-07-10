Produzione di gas, Siad investe 60 milioni in un nuovo impianto in Toscana

Un investimento da oltre 60 milioni per rafforzare la filiera industriale toscana , ridurre l’impatto ambientale della logistica e garantire maggiore autonomia produttiva al territorio. Siad ha avviato la realizzazione di un nuovo impianto di separazione dell’aria a Castelfranco di Sotto, destinato alla produzione di ossigeno, azoto e argon . L’impianto, che entrerà in funzione nella seconda metà del 2027, ha ottenuto un contributo in conto capitale di 6,9 milioni da Invitalia .

Obiettivo produzione locale

Il nuovo stabilimento nasce con l’obiettivo di produrre localmente i gas destinati alle lavorazioni industriali, in particolare per le imprese del distretto conciario , riducendo il ricorso al trasporto su gomma, le emissioni di anidride carbonica e la dipendenza da forniture provenienti da altre regioni, ma assicurerà anche forniture essenziali agli ospedali toscani . Un ruolo centrale sarà svolto dall’ossigenodotto che collegherà il sito produttivo al depuratore del Consorzio Aquarno, eliminando le autocisterne oggi impiegate per il trasporto dell’ossigeno da impianti esterni alla Toscana . Secondo le stime, si risparmieranno circa mille viaggi ogni anno, con una riduzione delle emissioni superiore a 2mila tonnellate di anidride carbonica. Alla stessa infrastruttura sarà collegato anche l’impianto di stoccaggio e trattamento dei rifiuti speciali gestito da Hasi Herambiente Servizi Industriali. Non solo: la produzione a kilometro zero consentirà di rendere più efficiente l’attività di depurazione, favorendo anche lo sviluppo di nuove tecnologie per prodotti ecosostenibili.

«Il mercato dei gas si è evoluto negli anni stimolandoci a sviluppare soluzioni sempre più innovative e costruite intorno alle esigenze dei clienti – spiega Bernardo Sestini, presidente e a.d. del gruppo Siad, che nel 2025 ha superato 1,16 miliardi di fatturato, serve oltre 70mila clienti e conta 2.500 dipendenti nel mondo -. Siad è oggi un ecosistema integrato che connette competenze nei gas industriali, nell’engineering, nell’healthcare e nell’energia. Il nuovo impianto Asu (Air separation unit), realizzato dalla divisione engineering del Gruppo Siad, rappresenta concretamente questo approccio integrato, unendo competenze tecnologiche, capacità produttive e innovazione industriale». «Questo investimento - aggiunge Sestini - consolida la presenza storica di Siad in Toscana e testimonia un impegno continuo nello sviluppo di soluzioni innovative, capaci di generare valore per clienti, partner e comunità, in un’ottica di crescita sostenibile, autentica e di lungo periodo».