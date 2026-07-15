Ricavi record per l’industria della bellezza. La «Cosmetic valley» guida la produzione

Sviluppo del prodotto, formulazione, packaging, flessibilità manifatturiera e supporto al marketing. Sono queste le capacità da «beauty maker» che il mondo riconosce all’industria cosmetica italiana e che le stanno permettendo di inanellare anni di record di fatturato.

Bergamo nella «Cosmetic Valley»

Il 2025, infatti, per il comparto si è chiuso con l’ennesimo traguardo raggiunto: 18 miliardi di euro di ricavi, in crescita del 2,5% rispetto al 2024, con un incremento dell’1,2% sul mercato interno. La filiera allargata, invece, ha raggiunto i 49 miliardi e un valore aggiunto di 31,5 miliardi (pari al 5,6% del valore aggiunto della manifattura e commercio in Italia). Gli occupati diretti sono 105mila. A riportarlo è lo studio realizzato da Teha Group per Cosmetica Italia che, a livello nazionale, conta 1.850 imprese attive, oltre la metà delle quali opera nella «Cosmetic Valley» tra Bergamo, Crema, Lodi e Milano. In quest’area si concentra soprattutto la produzione conto terzi per marchi globali e qui si trova quel know how industriale riconosciuto in tutto il mondo.

Il report analizza, a tal proposito, un campione di 110 aziende contoterziste mostrando come in un decennio il loro fatturato sia più che raddoppiato, passando da circa 1,2 miliardi di euro nel 2015 a 2,7 miliardi nel 2024, con circa 9mila addetti. Geograficamente il 53% delle aziende contoterziste si colloca in Lombardia, altri poli sono Emilia-Romagna e Veneto.

Investitori stranieri nel 13% delle imprese

Un potenziale produttivo che fa gola a sempre più attori esteri. Ad oggi, infatti, il 13% delle realtà della cosmetica italiana fa capo a un azionista estero, ma genera oltre il 37% dei ricavi totali della filiera industriale. Anche in questo caso la Lombardia primeggia, dato che quasi tre imprese su cinque della cosmetica a capitale straniero in Italia si concentrano in questa regione, il 57% del totale. Tra i Paesi più presenti come investitori c’è la Francia che primeggia sia in termini di numero di imprese (15,4%) che in termini di fatturato (37,8%). In quanto a incidenza del controllo estero le altre nazioni presenti sono la Svizzera (14,2%) e gli Stati Uniti (8,9%) che, in termini di ricavi pesano per il 13,7%, mentre il Lussemburgo li precede con il 14,1%. L’Italia viene scelta dagli investitori stranieri, spiega il report, per l’attrattività del mercato su diversi beni cosmetici, per la capacità industriale e di ricerca e sviluppo. Circa l’80% delle imprese che si occupano di distribuzione è controllata da azionisti francesi, svizzeri, tedeschi e cinesi, mentre nella componente manifatturiera, gli investimenti sono condotti da azionisti di controllo lussemburghesi (54%) statunitensi (45%) e belga (43%). In un decennio i ricavi generati dalle business unit cosmetics delle imprese cosmetiche a capitale estero sono aumentati del 5,3% medio annuo, incidendo nell’occupazione per il più 4,7% medio annuo (in numeri reali si è passati da 13,5 mila a 20,5 mila dipendenti).

Circa l’80% delle imprese che si occupano di distribuzione è controllata da azionisti francesi, svizzeri, tedeschi e cinesi, mentre nella componente manifatturiera, gli investimenti sono condotti da azionisti di controllo lussemburghesi (54%) statunitensi (45%) e belga (43%).

L’export vale 8,6 miliardi