Rider Glovo, la Procura: «Non pagato quasi il 30% delle ore»

La Procura di Milano esprime parere contrario alla revoca del controllo giudiziario su Foodinho-Glovo e contesta il nuovo sistema di calcolo dei compensi dei rider. Secondo i dati analizzati dagli amministratori giudiziari, a giugno 342.629 ore su quasi 1,2 milioni di ore effettive non sarebbero state riconosciute , pari al 28,6% .

Glovo, sotto esame il nuovo calcolo dei compensi

A fine maggio Glovo aveva annunciato l’aumento a 3 euro del compenso per consegna e una paga fino a 14 euro lordi l’ora. La Procura contesta però il sistema del cosiddetto «tempo effettivo calmierato», che applicherebbe limiti determinati dall’algoritmo alle ore considerate ai fini della retribuzione. Per oltre metà dei rider esaminati, secondo l’accusa, non sarebbe così raggiunta la soglia annunciata dei 14 euro. Glovo contesta questa ricostruzione e sostiene che gli aumenti siano stati effettivamente introdotti.