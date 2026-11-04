Ryanair, due nuove rotte da Orio al Serio per l’estate 2027: voli per Irlanda e Danimarca

Ryanair amplia la propria offerta dall’aeroporto di Milano Bergamo in vista dell’estate 2027. La compagnia aerea ha annunciato mercoledì 4 novembre l’apertura di due nuove rotte da Orio al Serio verso Shannon, in Irlanda, e Aarhus, in Danimarca. I collegamenti sono già prenotabili, mentre il programma completo dei voli per la prossima stagione estiva sarà presentato nei prossimi mesi.