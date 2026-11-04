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Economia / Bergamo Città Mercoledì 04 Novembre 2026

Ryanair, due nuove rotte da Orio al Serio per l’estate 2027: voli per Irlanda e Danimarca

LA NOVITÀ. Dall’aeroporto di Milano Bergamo nuovi collegamenti diretti con Shannon e Aarhus.

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Ryanair, due nuove rotte da Orio al Serio per l’estate 2027: voli per Irlanda e Danimarca

Ryanair amplia la propria offerta dall’aeroporto di Milano Bergamo in vista dell’estate 2027. La compagnia aerea ha annunciato mercoledì 4 novembre l’apertura di due nuove rotte da Orio al Serio verso Shannon, in Irlanda, e Aarhus, in Danimarca. I collegamenti sono già prenotabili, mentre il programma completo dei voli per la prossima stagione estiva sarà presentato nei prossimi mesi.

Da Bergamo a Shannon, sulla costa occidentale dell’Irlanda

La nuova rotta per Shannon permetterà di raggiungere direttamente la costa occidentale irlandese, punto di partenza per visitare alcune delle principali attrazioni del Paese. Tra queste le celebri Scogliere di Moher, la Wild Atlantic Way, itinerario panoramico lungo la costa atlantica, e la città di Limerick.

Voli per Aarhus, seconda città della Danimarca

L’altra novità riguarda Aarhus, seconda città danese per popolazione, nota per la sua vivace scena culturale e universitaria. Tra le principali attrazioni figurano il Quartiere Latino, il museo d’arte ARoS e il lungomare, meta di turismo soprattutto nei mesi estivi.

Ryanair: «Più scelta per i viaggiatori del Nord Italia»

«Siamo lieti di offrire ai clienti del Nord Italia un’anteprima delle nuove destinazioni che entreranno a far parte del nostro network», ha dichiarato Rossella Amato, Head of Communications Italy di Ryanair, sottolineando la possibilità di prenotare con largo anticipo.

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