Saldi estivi al via il 4 luglio: a Bergamo giro d’affari stimato in oltre 59 milioni

Le stime di acquisto

Gli sconti

Fusini sottolinea inoltre come i saldi estivi rappresentino un giro d’affari inferiore rispetto a quelli invernali: «I saldi estivi cubano poco più della metà del fatturato di quelli invernali per un minor valore medio dei capi e per la mancanza dell’effetto tredicesima di dicembre, che è sistematica per tutti i lavoratori e i pensionati rispetto alle mensilità aggiuntive. Di contro si registra però una maggior accessibilità del prezzo dei capi, un maggior effetto d’impulso e un “volano vacanze”, a cui si aggiunge la presenza dei turisti che risiedono in alcune zone della nostra provincia, montagna e lago».

«I saldi anticipati penalizzano il commercio»

Le regole dei saldi

In vista dell’avvio delle vendite di fine stagione, Confcommercio ricorda anche alcune regole fondamentali per commercianti e clienti.

Per quanto riguarda i cambi, la possibilità di sostituire un capo acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, salvo il caso in cui il prodotto sia danneggiato o non conforme. In questa situazione, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, il cliente ha diritto alla riparazione o alla sostituzione del capo e, se ciò non è possibile, alla riduzione o alla restituzione del prezzo pagato. Per gli acquisti online, invece, è possibile restituire il prodotto o effettuare cambi entro 14 giorni dal ricevimento, anche in assenza di difetti.