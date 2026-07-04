Sesaab rileva il 51% della milanese Yoonik. «Strategia di crescita»

Sesaab, la società editrice de «L’Eco di Bergamo», entra nel capitale di Yoonik e ne acquisisce il 51%. L’operazione segna l’ingresso del gruppo editoriale in una realtà che, in pochi anni, si è affermata come il partner di riferimento in Italia per i brand che scelgono l’arte come leva strategica di comunicazione e marketing, con una squadra di oltre 60 artisti e collaborazioni con più di 100 marchi italiani e internazionali: da Louis Vuitton a Prada, da Tiffany a Samsung, passando per Microsoft, Adidas, Sephora, Deliveroo, Starbucks, Max Mara e Mulino Bianco.

Le due anime dell’azienda

Fondata a Milano da Sebastiano Giordani e Federico Zaghis con l’obiettivo di innovare il rapporto tra aziende e creativi, Yoonik ha costruito un modello che mette al centro la firma d’autore come strumento di comunicazione per i brand. Yoonik lavora con un modello a due anime integrate: la «Factory» talent agency, il laboratorio creativo che seleziona e gestisce il team di artisti, e l’«Agency», che traduce i loro linguaggi visivi e sonori in soluzioni per campagne, identità di marca e progetti di comunicazione. «Abbiamo sempre creduto che l’illustrazione non fosse un elemento decorativo, ma uno strumento strategico di comunicazione. Oggi sempre più aziende cercano linguaggi capaci di distinguersi e di costruire un immaginario riconoscibile. Entrare a far parte del gruppo Sesaab ci permetterà di sviluppare ulteriormente questa visione e di portarla a un livello ancora più alto», sottolinea Giordani. È sulla stessa linea Zaghis, che evidenzia il valore del lavoro svolto dall’agenzia nel creare un ponte tra artisti e imprese: «Il nostro compito è individuare gli autori più adatti per ogni progetto e permettere ai grandi brand di esprimersi attraverso una voce creativa autentica. L’ingresso di Sesaab rappresenta una spinta importante per ampliare le opportunità sia per gli artisti sia per le aziende che scelgono di investire nella creatività».