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Economia / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Taglio del nastro per la 23esima Fiera di Sant’Alessandro

L’APPUNTAMENTO. Resterà aperta fino a domenica 6 settembre: 104 espositori su 193 sono bergamaschi.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Taglio del nastro per la 23esima Fiera di Sant’Alessandro
Il tagglio del nastro
(Foto di Bedolis)

Bergamo

La tradizionale Fiera di Sant’Alessandro è stata inaugurata nel primo pomeriggio in via Lunga. Operatori professionali, aziende e associazioni si presentano al grande pubblico, già presente con tante famiglie all’apertura dei padiglioni.

Al taglio del nastro è stato sottolineato il valore del comparto agricolo, che in provincia conta 4600 imprese, 8mila addetti e una produzione agricola che supera i 950 milioni di euro. La 23esima Fiera di Sant’Alessandro rimane aperta al pubblico fino a domenica 6 settembre con tante attività tra gli stand e nell’area esterna dove sono esposti oltre 270 capi animali.

Tanti eventi collaterali

Fra i 193 espositori ben 104 sono bergamaschi ed è previsto un palinsesto di attività che mette al centro agricoltura, allevamento, equitazione, tradizioni e produzioni del territorio attraverso incontri, dimostrazioni, show-cooking, concorsi spettacoli e iniziative per tutte le età. Tra le novità la tappa finale del campionato italiano di Palo della Cuccagna, l’antico gioco del Pirlì, balli country, una gara di pigiatura dell’uva e la disciplina cross country equestre. Tutte le info su fieradisantalessandro.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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