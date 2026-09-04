Taglio del nastro per la 23esima Fiera di Sant’Alessandro

La tradizionale Fiera di Sant’Alessandro è stata inaugurata nel primo pomeriggio in via Lunga. Operatori professionali, aziende e associazioni si presentano al grande pubblico, già presente con tante famiglie all’apertura dei padiglioni.

Al taglio del nastro è stato sottolineato il valore del comparto agricolo, che in provincia conta 4600 imprese, 8mila addetti e una produzione agricola che supera i 950 milioni di euro. La 23esima Fiera di Sant’Alessandro rimane aperta al pubblico fino a domenica 6 settembre con tante attività tra gli stand e nell’area esterna dove sono esposti oltre 270 capi animali.

Tanti eventi collaterali

Fra i 193 espositori ben 104 sono bergamaschi ed è previsto un palinsesto di attività che mette al centro agricoltura, allevamento, equitazione, tradizioni e produzioni del territorio attraverso incontri, dimostrazioni, show-cooking, concorsi spettacoli e iniziative per tutte le età. Tra le novità la tappa finale del campionato italiano di Palo della Cuccagna, l’antico gioco del Pirlì, balli country, una gara di pigiatura dell’uva e la disciplina cross country equestre. Tutte le info su fieradisantalessandro.it.