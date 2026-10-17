Treno d’Oriente: la Standgreen di Chiuduno mette la firma su una carrozza

Entro la fine dell’anno - se le guerre lo permetteranno - il «Dream of the desert» sferraglierà nel deserto tra l’Arabia Saudita e la Giordania. Il treno di lusso, una specie di Orient Express della penisola araba, è stato realizzato dall’italiana Arsenale Group e da Sar, la compagnia nazionale delle ferrovie di Riyadh. La carrozza di testa, però, vede protagonista, almeno in parte, una bergamasca.

A realizzare gli interni è stata infatti la Standgreen di Chiuduno, specializzata in allestimenti fieristici (fatturato di 17 milioni nel 2025 e 65 dipendenti). «È un progetto di cui andiamo molto fieri: ora speriamo che la situazione in Medio Oriente non ne ritardi la partenza», sottolinea Cesare Cantù, cofondatore e amministratore delegato di Standgreen. Le carrozze del treno saudita sono uno dei progetti più insoliti a cui l’azienda, fondata nel 1994, ha lavorato negli ultimi 30 anni: accanto alle esposizioni per fiere e manifestazioni - segmento che rappresenta il 75% del fatturato e nel quale Standgreen ha clienti d’eccezione come Abb, Bosch e Brembo - la società si occupa di showroom, arredi su misura, scenografie televisive e interni per la nautica.

Lavorazioni artigianali

«Ciò che ci contraddistingue, a prescindere dal settore, è la manualità. Produciamo pezzi su misura e difficili da realizzare - afferma Cantù -. Il nostro lavoro è ancora in gran parte artigianale, anche se l’azienda si è ingrandita con il tempo. Oggi investiamo molto nei macchinari e nelle nuove tecnologie, ma la qualità e la personalizzazione restano al centro del lavoro». Gli allestimenti fieristici, spiega l’a.d., «richiedono di lavorare in tutto il mondo e in tempi brevi. Costruire lo stand è la parte facile: quella difficile è ingegnerizzarlo secondo i desideri del committente e consegnarlo entro i tempi».