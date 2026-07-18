Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Sabato 18 Luglio 2026

Vendemmia in Bergamasca salvata dalla pioggia. E ora si parla di «ottima annata»

CALDO. Grappoli maturati in anticipo. Le precipitazioni degli ultimi giorni non hanno danneggiato l’uva: attesi carichi buoni.

Lettura 2 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Vendemmia in Bergamasca salvata dalla pioggia. E ora si parla di «ottima annata»
Mancano tre settimane all’inizio della vendemmia

La stagione siccitosa porterà a raccogliere le uve prima del previsto con un calo della produzione stimato intorno al 10%. I viticoltori bergamaschi tracciano un primo bilancio, quando mancano circa tre settimane all’inizio della vendemmia, previsto già ai primi di agosto con le basi spumante. Sul fronte meteo, il grande caldo registrato sin dalla primavera e proseguito senza sosta tra giugno e luglio, ha accelerato la maturazione dei grappoli verso l’invaiatura.

I numeri nella Bergamasca

Nella nostra provincia operano 300 aziende produttrici di uva e 85 che imbottigliano con etichette proprie. Per il 2026 è prevista una produzione di circa 40mila ettolitri (contro i 45 mila dello scorso anno) suddivisi in 2,5 milioni di bottiglie Doc Valcalepio e Terre del Colleoni, 3 milioni di bottiglie a Indicazione Geografica, 300mila Spumante Metodo classico, tra le quali 110mila Doc Terre del Colleoni e 60mila bottiglie da mezzo litro di Moscato di Scanzo Docg. «Le previsioni sono per anticipare la vendemmia intorno ai primi di agosto - conferma Sergio Cantoni, direttore della Cantina Sociale Bergamasca di San Paolo d’Argon -. Le ultime piogge hanno colmato la siccità, permettendo ai grappoli di galoppare verso la maturazione. Bergamo si è sostanzialmente salvata dalla grandine e non ci sono problematiche particolari dal punto di vista sanitario, di conseguenza prevediamo un’annata di buona qualità».

«Ci adeguiamo al clima»

Emanuele Medolago Albani, dell’omonima azienda vitivinicola di Trescore Balneario, fa presente come «le tecniche di produzione si devono adeguare al cambiamento climatico e anche le future lavorazioni dovranno puntare al mantenimento e alla protezione del vigneto. Senza i 50 millimetri di pioggia caduti negli ultimi tre giorni saremmo andati in sofferenza, mentre ora guardiamo con fiducia alla vendemmia, in programma dai primi di agosto». Angelo Divittini, enologo della Cantina Val San Martino di Pontida e della cooperativa Oikos, fa notare come «la primavera parsimoniosa di pioggia ha reso le malattie delle piante meno aggressive. Le precipitazioni degli ultimi giorni consentono di aiutare le foglie della vite a rimediare agli acciacchi legati alla Popillia Japonica, il coleottero che si sta diffondendo anche in Bergamasca. Sono entusiasta perché avremo un’ottima produzione con carichi buoni e sani». Franco Plebani della cantina Il Calepino di Castelli Calepio rileva che «quest’anno l’uva è sanissima e si prospetta una buona vendemmia. Sul terreno morenico soffrivamo la siccità, ma le ultime piogge sono state una vera manna dal cielo senza arrecare danni. Sarà un vino di qualità molto buona, frutto di pochi trattamenti grazie al clima caldo. Siamo dunque pronti per la vendemmia, che probabilmente inizieremo prima di Ferragosto».

«Sarà un’ottima annata»

Luigi Invernici dell’azienda vitivinicola La Collina di Grumello del Monte, afferma che «le previsioni della vendemmia sono in anticipo per i primi di agosto e sarà un’ottima annata positiva. Preso atto della siccità, che non è più un fenomeno eccezionale, dovremo fare squadra e pensare ad invasi per sopperire alla carenza idrica che dovremo mettere in conto da qui ai prossimi anni». Stefano Lorenzi della Tenuta Castello di Grumello del Monte, aggiunge che «l’annata 2026 verrà ricordata in particolare per i tre mesi torridi da maggio a luglio. Fortunatamente venivamo da un inverno e una primavera piovosi che ci hanno permesso di riempire le cisterne, mentre le ultime precipitazioni hanno evitato lo stress idrico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Beni Consumo
Macroeconomia
Agricoltura
Economia, affari e finanza