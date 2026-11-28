Bergamo chiama Bruxelles e l’Europa risponde: il Gruppo Sesaab, editore de L’Eco di Bergamo e de La Provincia, si è aggiudicato un bando della Commissione europea dedicato all’informazione sulla politica di coesione. Il progetto si chiama ufficialmente «It-Infome Connect» ma sui nostri canali lo leggerete con il claim «L’Europa sotto casa» perché questo è l’obiettivo: mostrare quanto l’Europa sia più vicina di quanto si immagini, magari proprio grazie a un’opera realizzata vicino a casa e che non sapevamo fosse stata finanziata dall’Ue.

Così per un anno, a partire da dicembre, porteremo sulle nostre pagine e sui nostri led le opere che l’Europa finanzia sul territorio: scuole, piste ciclabili, quartieri rigenerati, interventi contro il dissesto, percorsi di formazione e lavoro.

La politica di coesione

La politica di coesione è il principale strumento di investimento dell’Unione: serve a ridurre le distanze tra le regioni e rafforzare le comunità locali. In Lombardia passa soprattutto dai programmi regionali del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e del Fondo sociale europeo Plus (Fse+), gestiti dalla Regione, e dalle strategie per le aree interne e per lo sviluppo urbano, come quella del Comune di Bergamo. E non parleremo di Pnrr perché non centra con i fondi di coesione. Spesso i cittadini vedono solo il cartello di cantiere con la scritta «Cofinanziato dall’Unione europea». Il nostro compito sarà raccontare cosa c’è dietro: chi ha avuto l’idea, quanto è costata l’opera, che cosa è cambiato per chi ci vive e il confronto con altre realtà europee.

Anche in tv

Il progetto coinvolge l’intero sistema dell’informazione Sesaab nelle province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio. L’Eco di Bergamo pubblicherà articoli sui progetti bergamaschi, ripresi e ampliati sul sito online e sui social. Bergamo Tv proporrà una serie curata dal giornalista Sergio Carrara, con interviste girate anche a Bruxelles e Strasburgo; Radio Alta e il mensile Orobie, con un’attenzione speciale alla montagna e alle aree interne, completeranno il racconto. Lo stesso faranno le altre testate del Gruppo Sesaab: La Provincia di Como, di Lecco e di Sondrio e Unica Tv.