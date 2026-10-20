A4, chiusure notturne tra Grumello e Seriate verso Milano il 21 e 22 ottobre
INFO UTILI. Lavori di pavimentazione. Il casello di Grumello sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni: ecco i percorsi alternativi.Lettura meno di un minuto.
Seriate
Due notti di chiusura sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Grumello e Seriate in direzione Milano, per consentire lavori di pavimentazione.
Lo stop alla circolazione è previsto dalle 23 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre e dalle 23 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 ottobre. Negli stessi orari, il casello di Grumello sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Brescia.
Il percorso alternativo verso Milano
Per chi viaggia verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Grumello, il percorso consigliato segue la viabilità ordinaria: via Pertini, via Passarera, la SP91 verso Seriate e la SS42 in direzione Grassobbio, con rientro in autostrada al casello di Seriate, verso Milano.
Per chi deve immettersi in A4 e avrebbe utilizzato l’ingresso di Grumello, le alternative consigliate sono Seriate per la direzione Milano e Ponte Oglio per la direzione Brescia.
Annullata la chiusura della notte del 20
In considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, sulla A4 Milano-Brescia, è stata annullata invece la chiusura della stazione di Cavenago, prevista dalle 21 di martedì 20, alle 5 di mercoledì 21 ottobre. Rimane confermate, come da programma, sulla stessa A4, la chiusura della stazione di Dalmine, in entrata in entrambe le direzioni, dalle 21 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 ottobre, per lavori di pavimentazione. In alternativa, si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano a Capriate; verso Brescia a Bergamo.
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