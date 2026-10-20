A4, chiusure notturne tra Grumello e Seriate verso Milano il 21 e 22 ottobre

Due notti di chiusura sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Grumello e Seriate in direzione Milano, per consentire lavori di pavimentazione.

Lo stop alla circolazione è previsto dalle 23 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre e dalle 23 di giovedì 22 alle 5 di venerdì 23 ottobre. Negli stessi orari, il casello di Grumello sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Brescia.