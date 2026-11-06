Aeroporto di Orio al Serio, inaugurata la nuova cappella: «Aperta a tutti»

C’è un luogo, all’aeroporto, in cui fermarsi prima di riprendere il viaggio. È la nuova cappella di Orio al Serio, inaugurata venerdì 6 novembre al primo piano, lungo il percorso verso i gate d’imbarco, nell’area riservata ai passeggeri in partenza dopo i controlli di sicurezza. Uno spazio di preghiera che, dopo l’ampliamento dello scalo, ha trovato una nuova collocazione, più centrale e accessibile a chi parte e al personale aeroportuale. Alla Messa, presieduta dal Vescovo Francesco Beschi, hanno partecipato i sindaci di Bergamo e Orio, Elena Carnevali e Alessandro Colletta, e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.

«La cappella è cattolica, ma la porta resta aperta a tutti», ha ricordato Beschi, che ha legato il significato del luogo al sogno biblico della scala di Giacobbe, simbolo del rapporto tra terra e cielo. «Questa cappella può esserne un gradino», ha detto, invitando a interrogarsi non soltanto sulla destinazione del viaggio, ma anche sulla ragione del proprio cammino e sull’orizzonte della vita. Il presidente di Sacbo Giovanni Sanga ha sottolineato il valore di uno spazio di raccoglimento in un aeroporto, «città in movimento» e luogo d’incontro tra culture.