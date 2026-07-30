Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Giovedì 30 Luglio 2026

Aeroporto di Orio, lo studio Ats: «Rumore da monitorare. Nessun aumento dei rischi sanitari»

I DATI. L’indagine sui residenti nei territori vicini allo scalo conferma il quadro del 2015. Il rumore resta una fonte di disturbo da monitorare, ma non emergono correlazioni accertate con l’ipertensione.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Aeroporto di Orio, lo studio Ats: «Rumore da monitorare. Nessun aumento dei rischi sanitari»
Lo studio Ats non rileva maggiori rischi sanitari vicino all’aeroporto. Il rumore resta però un tema da monitorare.

Bergamo

Non emerge un aumento dei principali rischi sanitari per i residenti nei territori vicini all’aeroporto di Bergamo rispetto alla popolazione che vive in aree più lontane dallo scalo. È quanto indicano i risultati conclusivi dello studio epidemiologico presentato da Ats Bergamo sullo stato di salute delle persone che abitano nell’area aeroportuale.

Il quadro generale risulta sostanzialmente sovrapponibile a quello dell’indagine condotta nel 2015, quando non erano emerse particolari criticità legate a patologie riconducibili all’attività dello scalo, pur in presenza di un disturbo percepito provocato dal rumore degli aerei.

Il rumore aeroportuale resta un tema da monitorare

L’impatto acustico continua a rappresentare un elemento di disagio per una parte della popolazione residente, anche se nel questionario del 2026 la correlazione di causalità risulta inferiore rispetto a quella rilevata nel 2015 e alle stime elaborate nella seconda fase dello studio.
In particolare, l’indagine sull’ipertensione, una delle patologie normalmente associate all’esposizione al rumore, non ha evidenziato una correlazione accertata con l’attività aeroportuale. Il dato non è stato confermato neppure dalle rilevazioni effettuate nelle farmacie.

Qualità dell’aria, nessun incremento rilevante degli eventi sanitari

Per quanto riguarda l’inquinamento atmosferico, l’analisi si è concentrata soprattutto su PM10, PM2.5 e biossido di azoto. Secondo Ats, le emissioni legate all’aeroporto non determinano incrementi quantitativamente rilevanti degli eventi sanitari nella popolazione esposta.

È emersa una stima puntuale elevata del diabete tra le persone maggiormente esposte al biossido di azoto, ma il risultato non è stato ritenuto coerente con le stime della valutazione di impatto sulla salute e con gli effetti normalmente attribuiti a questo inquinante.

Nel complesso, lo studio non documenta differenze significative nell’incidenza e nella mortalità per le principali patologie cliniche tra i territori vicini all’aeroporto e quelli più distanti. Una conclusione rafforzata dal confronto con il rapporto del 2015, che non aveva rilevato associazioni neppure con la pressione arteriosa o la prevalenza dell’ipertensione.

«L’esito delle attività ha confermato una sostanziale stabilità del quadro epidemiologico», afferma il direttore generale di Ats Bergamo, Massimo Giupponi. «Lo studio conferma la necessità di governare l’impatto acustico dell’aeroporto sui residenti e l’opportunità di mantenere sotto controllo i principali rischi sanitari».

Per il presidente di Sacbo, Giovanni Sanga, i risultati escludono l’esistenza di un «caso aeroporto», inteso come un’incidenza dello scalo sulle patologie monitorate. Sacbo ha comunque confermato la collaborazione con Ats e l’impegno a investire nella mitigazione ambientale. Ats ritiene inoltre opportuno proseguire con un monitoraggio periodico e aggiornato, per valutare eventuali evoluzioni del quadro sanitario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Macroeconomia
Economia, affari e finanza
Ambiente
Massimo Giupponi
Giovanni Sanga
biossido di azoto
ATS BERGAMO
PM10
Ats
Sacbo