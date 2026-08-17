Auto rubata recuperata a Paladina: denunciato un 37enne senza patente

Un controllo avviato per quella che sembrava una semplice richiesta di assistenza stradale si è concluso con il recupero di un’automobile rubata e la denuncia di un 37enne. L’intervento è avvenuto nella mattinata di sabato 8 agosto lungo la statele 470dir, la diramazione della statale 470 della Valle Brembana, all’altezza del km 2+200, nel territorio comunale di Paladina.

Gli agenti del Servizio Intercomunale di polizia locale Paladina-Mozzo erano intervenuti dopo la segnalazione di un veicolo fermo sulla carreggiata, apparentemente a causa di un’avaria. Una volta sul posto, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti sul mezzo e sulla persona che si trovava alla guida, un cittadino italiano di 37 anni.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il 37enne era sprovvisto di patente di guida e risultava già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti

L’auto era stata rubata poche ore prima

Le verifiche effettuate attraverso le banche dati hanno però fatto emergere una situazione ben diversa da quella inizialmente ipotizzata. L’automobile risultava rubata proprio quella mattina, soltanto poche ore prima del controllo.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il 37enne era sprovvisto di patente di guida e risultava già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando di polizia locale di Mozzo per gli adempimenti previsti.

Denunciato per ricettazione