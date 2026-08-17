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Cronaca / Hinterland Lunedì 17 Agosto 2026

Auto rubata recuperata a Paladina: denunciato un 37enne senza patente

I CONTROLLI. Un intervento della polizia locale Paladina-Mozzo, nato per prestare assistenza a un veicolo apparentemente in avaria, ha portato al recupero di un’auto rubata poche ore prima. Denunciato un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine e privo di patente.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Auto rubata recuperata a Paladina: denunciato un 37enne senza patente
In azione il Servizio Intercomunale di polizia locale Paladina-Mozzo

Paladina

Un controllo avviato per quella che sembrava una semplice richiesta di assistenza stradale si è concluso con il recupero di un’automobile rubata e la denuncia di un 37enne. L’intervento è avvenuto nella mattinata di sabato 8 agosto lungo la statele 470dir, la diramazione della statale 470 della Valle Brembana, all’altezza del km 2+200, nel territorio comunale di Paladina.

Gli agenti del Servizio Intercomunale di polizia locale Paladina-Mozzo erano intervenuti dopo la segnalazione di un veicolo fermo sulla carreggiata, apparentemente a causa di un’avaria. Una volta sul posto, gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti sul mezzo e sulla persona che si trovava alla guida, un cittadino italiano di 37 anni.

Dagli accertamenti è inoltre emerso che il 37enne era sprovvisto di patente di guida e risultava già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti

L’auto era stata rubata poche ore prima

Le verifiche effettuate attraverso le banche dati hanno però fatto emergere una situazione ben diversa da quella inizialmente ipotizzata. L’automobile risultava rubata proprio quella mattina, soltanto poche ore prima del controllo.
Dagli accertamenti è inoltre emerso che il 37enne era sprovvisto di patente di guida e risultava già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo è stato quindi accompagnato negli uffici del Comando di polizia locale di Mozzo per gli adempimenti previsti.

Denunciato per ricettazione

Al termine degli accertamenti, il 37enne è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di ricettazione. Nei suoi confronti sono state inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada per la guida senza patente. Il veicolo è stato preso in custodia dagli agenti in vista della restituzione al legittimo proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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