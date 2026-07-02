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Cronaca / Hinterland Giovedì 02 Luglio 2026
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CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde

IL GIOCO. Questo dettaglio di metallo rosso era il indizio da indovinare nella quarta puntata del nostro gioco dell’estate, riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo. Hai riconosciuto dove si trova e che cosa rappresenta? Qui vi sveliamo il mistero.

Lettura 4 min.
Roberto Vitali
Roberto Vitali Redattore
CercaBergamo, hai indovinato il particolare misterioso? Ecco la soluzione e la storia che nasconde
Il particolare per il quiz di CercaBergamo
(Foto di Colleoni)

Torre Boldone

Un dettaglio per indovinare a che cosa si riferisce: questa settimana nell’appuntamento della rubrica « CercaBergam o». Avete riconosciuto dove si trova? Avete risposto al sondaggio? In questa puntata sveliamo la soluzione e vi raccontiamo la storia di questa opera misterioso. Il gioco è riservato agli abbonati de L’Eco di Bergamo, edizione cartacea o digitale.

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