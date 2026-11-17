L’obiettivo iniziale era 150mila euro, ma grazie alla generosa partecipazione di cittadini, associazioni e imprese si è andati ben oltre, raccogliendone 180mila. La sottoscrizione pubblica lanciata dal Comune di Torre Boldone ha dato i frutti sperati: la grande area verde di piazza Bersaglieri, nei pressi delle Poste, potrà quindi essere acquistata dal Municipio e diventare un parco pubblico, a disposizione della comunità.

La raccolta fondi, conclusasi a fine ottobre, rappresentava un tassello importante nel percorso avviato dalla Giunta guidata dalla sindaca Simonetta Farnedi per salvaguardare questo polmone verde, in passato interessato da ipotesi di trasformazione edilizia, come la realizzazione di un supermercato: quest’ultimo era uno scenario che si era aperto durante la precedente amministrazione guidata dal sindaco Luca Macario e poi tramontato con l’insediamento, nel 2024, dell’amministrazione Farnedi.

Per l’acquisto anche un mutuo

«Con l’accensione di un mutuo da 400mila euro e l’utilizzo di risorse proprie del Comune, il risultato della sottoscrizione pubblica ci permette di liberare la via all’acquisto del terreno di otto ettari già concordato con la proprietà per un costo totale di 650mila euro, con l’obiettivo di realizzarvi un nuovo grande parco pubblico», spiega la sindaca.

Il grazie dell’Amministrazione

«La nostra coraggiosa scelta di dire no ad un altro supermercato ed ad altre palazzine e voler evitare un’ulteriore cementificazione nel pieno centro del paese è stata premiata dalla comunità, dai cittadini, dalle associazioni e dalle imprese - prosegue la sindaca -: a nome mio e dell’amministrazione rivolgo un caloroso ringraziamento a tutti i donatori, che hanno ritenuto la salvaguardia di quest’area un’azione necessaria e non più rinviabile, soprattutto in tempi segnati dal cambiamento climatico e in un territorio sempre più cementificato».

L’area sarà messa in sicurezza