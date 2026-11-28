Quella del dottor Aldo Benedetti è stata una vita dedicata agli altri, non solo attraverso la professione medica, ma anche col volontariato e l’impegno nell’amministrazione comunale. La comunità di Curno piange il suo storico medico di base, una delle figure di riferimento per il paese, dove ora lascia un vuoto profondo. Benedetti si è spento venerdì 27 novembre, a causa della malattia: aveva 73 anni e per circa 40 è stato il «dottore» di Curno, fino al 2023, quando era andato in pensione dopo una lunga carriera svolta anche a Treviolo e Mozzo, tutti paesi in cui è ricordato con riconoscenza.

«Era il medico di fiducia»

Il suo impegno, però, non si è mai limitato solo all’ambulatorio. Per circa 30 anni aveva fatto parte del Consiglio comunale della «sua» Curno, occupandosi soprattutto di sport e volontariato. Era stato tra i promotori del gruppo volontari Curno e dell’associazione Abilitare Convivendo. Sensibile al mondo della disabilità e attivo nel sociale, aveva partecipato anche ai progetti di Felicittà e di varie associazioni, mettendo a disposizione tempo e competenze. «Per tante famiglie di Curno il dottor Benedetti è stato il medico di fiducia, persona a cui rivolgersi nei momenti di preoccupazione e di fragilità - ricorda il sindaco Andrea Saccogna -. Tutta Curno gli deve moltissimo. È stato un medico generoso, nel 2023 il nostro Comune lo aveva tributato con la cittadinanza benemerita. Gli siamo grati per la cura con cui ha accompagnato tante famiglie, per le esperienze di volontariato che ha contribuito a far nascere e per la disponibilità con cui, negli anni, ha continuato a mettersi al servizio degli altri».

Parole di affetto anche dall’ex sindaca Luisa Gamba: «Per me è stato prima di tutto un amico, ho sempre ammirato come riuscisse a tenere insieme un lavoro impegnativo come quello di medico di famiglia e la passione per il bene della nostra comunità, con un’attenzione speciale per le persone più fragili». Per il sindaco di Mozzo, Gianluigi Ubiali, «era un punto di riferimento, una presenza importante e una figura di fiducia con cui costruire, nel tempo, un rapporto umano che andava ben oltre la dimensione professionale».

Lunedì il funerale