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Cronaca / Hinterland Martedì 02 Giugno 2026

Dopo il sopralluogo degli ispettori spostata la carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo - Foto/Video

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L’INCIDENTE AEREO. In mattinata i tecnici dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo e nel pomeriggio la carcassa del velivolo è stata spostata.

Lettura meno di un minuto.

Valbrembo

Nella mattinata di martedì 2 giugno gli esperti dell’Ansv (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) hanno fatto un sopralluogo a Valbrembo sulla carcassa dell’aereo caduto sabato 1° giugno alle 16 a pochi passi dalla pista dell’Aeroclub, durante un volo di addestramento della scuola Cantor Air e in cui ha perso la vita l’istruttore, Daniel Taino di 26 anni e in cui è rimasto gravemente ferito l’allievo 19enne.

Gli ispettori dell’Ansv, l’ente che in Italia indaga sugli incidenti e sugli inconvenienti gravi dell’aviazione civile, hanno aperto un’inchiesta ma non hanno rivelato ancora nessun particolare dell’indagine in corso. Sul posto, durante l’ispezione, anche il direttore della scuola di volo proprietaria del velivolo un Cessna 152, Roberto Magnani, che non si da pace per quanto avvenuto.

La rimozione della carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo

Yuri Colleoni

Nel pomeriggio di martedì dopo le 15 la carcassa dell’aereo precipitato è stato rimossa da via don Bosco e portato in un hangar del vicino aeroporto.

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