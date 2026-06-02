Dopo il sopralluogo degli ispettori spostata la carcassa dell’aereo caduto a Valbrembo - Foto/Video

Nella mattinata di martedì 2 giugno gli esperti dell’Ansv (Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo) hanno fatto un sopralluogo a Valbrembo sulla carcassa dell’aereo caduto sabato 1° giugno alle 16 a pochi passi dalla pista dell’Aeroclub, durante un volo di addestramento della scuola Cantor Air e in cui ha perso la vita l’istruttore, Daniel Taino di 26 anni e in cui è rimasto gravemente ferito l’allievo 19enne.