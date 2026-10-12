Autostrada, due incidenti verso Venezia: strada chiusa tra Seriate e Palazzolo - Le strade alternative

Due incidenti in autostrada e traffico in tilt nella mattinata di lunedì 12 ottobre. Dalle 7.15 circa, sulla A4 Milano-Brescia, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Seriate e Palazzotto in direzione Brescia, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 191.3, che ha visto il coinvolgimento di due autovetture e un mezzo pesante che si è ribaltato e ha parzialmente dispersione del carico.

Tratto chiuso

Il prodotto - una ingente quantità di mais - si è riversato sulla carreggiata: inizialmente si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Ponte Oglio e Palazzolo, e nelle ore successive il tratto chiuso è stato esteso a partire da Seriate.

Attualmente, alle 8.30 del mattino, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda in direzione Brescia. Inoltre, si registrano 2 km di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Seriate.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Due i feriti, in lievi condizioni.

Un secondo incidente si segnala tra Seriate e Grumello del Monte, sempre in direzione Venezia: la viabilità è fortemente rallentata.



Viabilità alternativa