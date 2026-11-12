Frontale sull Statale 42 a Brusaporto: grave 25enne
LO SCHIANTO. Incidente nella mattinata di giovedì 12 novembre poco prima delle 7 sull Statale 42 a Brusaporto. .Lettura meno di un minuto.
Brusaporto
Scontro frontale nella mattinata di giovedì 12 novembre , poco prima delle 7, lungo la statale 42, a Brusaporto, nei pressi di Albano Sant’Alessandro. Due le auto coinvolte: una Jeep grigia e una Clio rossa.
Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 25 anni, che viaggiava sul sedile posteriore della Jeep ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Ferita anche una seconda persona, il conducente dell’altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Verde di Brusaporto, un’automedica da Seriate e un’autoinfermierizzata.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo scontro ha rallentato il traffico nella zona.
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