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Cronaca / Hinterland Giovedì 12 Novembre 2026

Frontale sull Statale 42 a Brusaporto: grave 25enne

LO SCHIANTO. Incidente nella mattinata di giovedì 12 novembre poco prima delle 7 sull Statale 42 a Brusaporto. .

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli

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Frontale sull Statale 42 a Brusaporto: grave 25enne
Una delle due auto coinvolte nel frontale avvenuto giovedì 12 novembre sulla statale 42 a Brusaporto, grave un 25enne

Brusaporto

Scontro frontale nella mattinata di giovedì 12 novembre , poco prima delle 7, lungo la statale 42, a Brusaporto, nei pressi di Albano Sant’Alessandro. Due le auto coinvolte: una Jeep grigia e una Clio rossa.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 25 anni, che viaggiava sul sedile posteriore della Jeep ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Ferita anche una seconda persona, il conducente dell’altro veicolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, la Croce Verde di Brusaporto, un’automedica da Seriate e un’autoinfermierizzata.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo scontro ha rallentato il traffico nella zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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