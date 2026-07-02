Frontale sulla Cremasca, soccorsa in codice giallo anche una bimba di 7 anni

L’auto su cui viaggiavano madre e figlia

(Foto di Colleoni)

In quel momento era in transito in direzione Bergamo un’auto guidata da un uomo di 62 anni, con a bordo una donna di 57: l’impatto è stato inevitabile. La bimba e la passeggera della Hyundai sono rimaste incastrate e per estrarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, entrambe sono state poi portate in ospedale in codice giallo.