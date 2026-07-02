Frontale sulla Cremasca, soccorsa in codice giallo anche una bimba di 7 anni
LO SCONTRO. Un’automobilista sarebbe stata presa dal panico a causa di una vespa entrata dal finestrino.Lettura meno di un minuto.
Azzano San Paolo
Frontale sulla Cremasca, per fortuna senza feriti gravi, nel pomeriggio di giovedì 2 luglio. Una 39enne, diretta verso Zanica con a bordo la figlia di 7 anni, avrebbe perso il controllo dell’auto e invaso la corsia opposta dopo un momento di panico causato da una vespa, entrata dal finestrino.
In quel momento era in transito in direzione Bergamo un’auto guidata da un uomo di 62 anni, con a bordo una donna di 57: l’impatto è stato inevitabile. La bimba e la passeggera della Hyundai sono rimaste incastrate e per estrarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, entrambe sono state poi portate in ospedale in codice giallo.
Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Azzano San Paolo, supportata dai carabinieri di Bergamo anche per regolare il traffico: la Cremasca è stata chiusa e la viabilità deviata all'altezza delle rotonde di via Portico e via Grassobbio.
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