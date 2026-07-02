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Cronaca / Hinterland Giovedì 02 Luglio 2026

Frontale sulla Cremasca, soccorsa in codice giallo anche una bimba di 7 anni

LO SCONTRO. Un’automobilista sarebbe stata presa dal panico a causa di una vespa entrata dal finestrino.

Lettura meno di un minuto.
Frontale sulla Cremasca, soccorsa in codice giallo anche una bimba di 7 anni
Il frontale sulla Cremasca
(Foto di Colleoni)

Azzano San Paolo

Frontale sulla Cremasca, per fortuna senza feriti gravi, nel pomeriggio di giovedì 2 luglio. Una 39enne, diretta verso Zanica con a bordo la figlia di 7 anni, avrebbe perso il controllo dell’auto e invaso la corsia opposta dopo un momento di panico causato da una vespa, entrata dal finestrino.

Frontale sulla Cremasca, soccorsa in codice giallo anche una bimba di 7 anni
L’auto su cui viaggiavano madre e figlia
(Foto di Colleoni)

In quel momento era in transito in direzione Bergamo un’auto guidata da un uomo di 62 anni, con a bordo una donna di 57: l’impatto è stato inevitabile. La bimba e la passeggera della Hyundai sono rimaste incastrate e per estrarle è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, entrambe sono state poi portate in ospedale in codice giallo.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale di Azzano San Paolo, supportata dai carabinieri di Bergamo anche per regolare il traffico: la Cremasca è stata chiusa e la viabilità deviata all'altezza delle rotonde di via Portico e via Grassobbio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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