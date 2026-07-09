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Cronaca / Hinterland Giovedì 09 Luglio 2026
in aggiornamento

Frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Code in Val Seriana

LO SCONTRO. Tra le persone coinvolte non si registrano feriti in gravi condizioni. Sul posto anche l’elisoccorso.

Lettura meno di un minuto.
Frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Code in Val Seriana
Il frontale nella galleria Montenegrone
(Foto di Colleoni)

Scanzorosciate

Frontale tra due auto nella galleria Montenegrone, intorno alle 16.30 di giovedì 9 luglio.

Sul posto tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso decollato da Bergamo, con vigili del fuoco e carabinieri. Non si registrano feriti in gravi condizioni tra le persone coinvolte.

Frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Code in Val Seriana
I veicoli coinvolti
(Foto di Colleoni)
Frontale tra due auto, chiusa la galleria Montenegrone. Code in Val Seriana
(Foto di Colleoni)

Grossi disagi alla viabilità provinciale: per chi viaggia sulla statale 671 in direzione Val Seriana è obbligatoria l’uscita a Pedrengo, mentre chi procede in direzione Bergamo è deviato sulla provinciale 35, dove si registrano lunghe code.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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