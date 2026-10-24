Furti ai passeggeri all’aeroporto di Orio al Serio: un arresto e un divieto di dimora

Un uomo arrestato e una donna raggiunta da un divieto di dimora nel Comune di Orio al Serio. È il risultato di un’indagine della Polizia di Stato su una serie di furti ai danni dei passeggeri dell’aeroporto di Orio al Serio, avvenuti negli ultimi mesi soprattutto nelle aree esterne e nei parcheggi dello scalo bergamasco.

Nella notte di giovedì 22 ottobre, le Volanti della Questura di Bergamo hanno rintracciato in città e arrestato un cittadino italiano di 34 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, era già stato arrestato nel 2025 per reati analoghi, commessi sempre in ambito aeroportuale. Nei suoi confronti il Questore di Bergamo aveva inoltre disposto un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Orio al Serio. Durante il controllo che ha portato all’arresto, il 34enne è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro.

Le indagini sui furti nei parcheggi dell’aeroporto

Il provvedimento cautelare arriva al termine di un’articolata attività investigativa condotta dall’Ufficio di Polizia di Frontiera di Orio al Serio, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Bergamo. Gli accertamenti hanno consentito agli investigatori di ricostruire diversi episodi di furto denunciati negli ultimi mesi, che hanno avuto come principali vittime i viaggiatori in transito dall’aeroporto. Le condotte contestate si sarebbero concentrate soprattutto nelle zone esterne dello scalo e nei parcheggi utilizzati dai passeggeri.

Divieto di dimora a Orio al Serio per una 32enne