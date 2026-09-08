Guasto al traffico aereo nel Regno Unito, disagi anche a Orio al Serio
TRASPORTI. I problemi iniziati nella mattinata di martedì 8 settembre, poi accentuati nel pomeriggio. Diversi voli in ritardo da e per lo scalo bergamasco.Lettura meno di un minuto.
Orio al Serio
Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito e, a cascata, anche negli scali di tutta Europa, come a Orio al Serio.
I primi disagi nella tarda mattinata di martedì 8 settembre, con i decolli sospesi e poi ripresi, prima di nuovi rallentamenti nel pomeriggio. A Orio al Serio, il volo Ryanair per Bristol programmato per le 16.10 è ora stimato per le 20.30, mentre quello per Manchester delle 18.55 è dato in partenza alle 21, in un quadro in costante evoluzione.
Disagi anche per chi è in arrivo a Orio al Serio: diverse ore di ritardo per i voli Ryanir provenienti da Bristol (con atterraggio inizialmente previsto alle 15.45), Manchester (18.30), Edinburgo (19.25), Nottingham (22.40).
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