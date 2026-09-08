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Cronaca / Hinterland Martedì 08 Settembre 2026
in aggiornamento

Guasto al traffico aereo nel Regno Unito, disagi anche a Orio al Serio

TRASPORTI. I problemi iniziati nella mattinata di martedì 8 settembre, poi accentuati nel pomeriggio. Diversi voli in ritardo da e per lo scalo bergamasco.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Guasto al traffico aereo nel Regno Unito, disagi anche a Orio al Serio
L’aeroporto di Orio al Serio
(Foto di Agazzi)

Orio al Serio

Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito e, a cascata, anche negli scali di tutta Europa, come a Orio al Serio.

I primi disagi nella tarda mattinata di martedì 8 settembre, con i decolli sospesi e poi ripresi, prima di nuovi rallentamenti nel pomeriggio. A Orio al Serio, il volo Ryanair per Bristol programmato per le 16.10 è ora stimato per le 20.30, mentre quello per Manchester delle 18.55 è dato in partenza alle 21, in un quadro in costante evoluzione.

Disagi anche per chi è in arrivo a Orio al Serio: diverse ore di ritardo per i voli Ryanir provenienti da Bristol (con atterraggio inizialmente previsto alle 15.45), Manchester (18.30), Edinburgo (19.25), Nottingham (22.40).

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