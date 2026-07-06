Il 23enne annegato nell’Oglio a Calcio: «Non sapeva nuotare, ma è scivolato»

«Hassan era un fratello fantastico, amava stare con i parenti e gli amici. Ed era sempre lui, come aveva fatto sabato, a riunire la famiglia per una giornata insieme». Così Unas Hamayun, pachistano di 33 anni, ricorda il fratello Hassan, il 23enne annegato sabato pomeriggio, verso le 16,30, nell’Oglio, in località La Palada, in territorio di Calcio.

«Era la prima uscita di questa estate tutti insieme, per rinfrescarci - continua il fratello che abita con la famiglia a Seriate, in un caseggiato al civico 1 di via Monsignor Carozzi -. Al fiume lo avevo avvisato: guarda che nessuno di noi sa nuotare, stiamo attenti. Ma lui e il cugino sono scivolati, non hanno fatto apposta a tuffarsi. Abbiamo subito teso a loro un bastone: mio cugino è riuscito a prenderlo e a risalire a riva. Invece Hassan non ce l’ha fatta».

Hassan Hamayun con la maglia del Cividate cricket club Familiari e amici hanno così assistito al giovane che annaspava, nel tentativo di disperato di resistere alla forza della corrente, prima di essere trascinato nel vortice che si forma ai piedi del salto d’acqua. L’allarme è scattato subito: sul posto i Vigili del fuoco di Romano di Lombardia, i sommozzatori del nucleo di Malpensa e Treviglio, quindi gli operatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) di Bergamo, che hanno avviato le ricerche.

Trovato a tre metri di profondità

Il corpo del giovane pachistano è stato individuato a circa tre metri di profondità, a una decina di metri a valle dal punto in cui era stato visto scomparire sotto l’acqua. Portato a riva è stato poi affidato ai sanitari della Croce bianca di Chiari e all’automedica: ma i tentativi di rianimazione sono stati vani.

Classe 2002, Hassan era in Italia con la famiglia da otto anni e si era ben integrato, aveva amici italiani e pachistani. «Aveva lavorato alla Brembo di Stezzano per più di due anni - ricorda ancora il fratello -. Poi non gli avevano rinnovato il contratto ma il suo sogno sarebbe stato quello di tornare a lavorare lì, gli piaceva tantissimo. Tutte le volte che passavamo davanti allo stabilimento me lo ricordava».

Il ricordo della squadra di cricket