Calcio, scivola nell’Oglio e non riemerge. Muore a 23 anni

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze di chi era con lui, il giovane e un amico si stavano rinfrescando nei pressi di una cascata, quando hanno perso l’equilibrio e sono caduti nelle acque del fiume. Gli altri amici con loro li hanno visti in difficoltà e sono accorsi per aiutarli: con un bastone sono riusciti a trarne in salvo uno, non il 23enne che è stato inghiottito dalle acque. Quindi l’allarme ai soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dall’elicottero con i sommozzatori da Malpensa e dalla squadra Saf, oltre ai sommozzatori di Treviglio: il corpo del giovane è stato individuato grazie alle indicazioni di chi era con lui e recuperato dal personale di soccorso, che ha poi tentato di rianimarlo sulla riva del fiume, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.