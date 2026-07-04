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Cronaca / Pianura Sabato 04 Luglio 2026

Calcio, scivola nell’Oglio e non riemerge. Muore a 23 anni

LA TRAGEDIA. Il giovane si stava rinfrescando con un amico nei pressi di una cascata. I due hanno perso l’equilibrio e sono caduti nelle acque del fiume.

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Emma Crescenti
Emma Crescenti

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Calcio, scivola nell’Oglio e non riemerge. Muore a 23 anni
L’imponente macchina dei soccorsi sul luogo della tragedia
(Foto di Cesni)

Calcio

Tragedia a Calcio nel pomeriggio di sabato 4 luglio. Un giovane pakistano, di soli 23 anni, ha perso la vita dopo essere scivolato nelle acque del fiume Oglio, senza più riemergere.

Calcio, scivola nell’Oglio e non riemerge. Muore a 23 anni
Le squadre Saf dei vigili del fuoco
(Foto di Cesni)
Calcio, scivola nell’Oglio e non riemerge. Muore a 23 anni
Intervenuti anche i sommozzatori
(Foto di Cesni)

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze di chi era con lui, il giovane e un amico si stavano rinfrescando nei pressi di una cascata, quando hanno perso l’equilibrio e sono caduti nelle acque del fiume. Gli altri amici con loro li hanno visti in difficoltà e sono accorsi per aiutarli: con un bastone sono riusciti a trarne in salvo uno, non il 23enne che è stato inghiottito dalle acque. Quindi l’allarme ai soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati dall’elicottero con i sommozzatori da Malpensa e dalla squadra Saf, oltre ai sommozzatori di Treviglio: il corpo del giovane è stato individuato grazie alle indicazioni di chi era con lui e recuperato dal personale di soccorso, che ha poi tentato di rianimarlo sulla riva del fiume, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

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