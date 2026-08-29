L’addio ad Antonella: «Quel sorriso che tante volte ci ha accolto ora ci saluta»

Una chiesa gremita e tante persone anche sul sagrato hanno accompagnato sabato 29 agosto l’ultimo saluto ad Antonella Doneda, la storica farmacista di Pedrengo morta domenica 23 agosto in un incidente stradale sull’A14 insieme al compagno Maurizio De Panfilis.

All’arrivo del feretro alcuni motociclisti hanno accolto la salma con uno striscione: «Abruzzo in moto è con te». Sulla bara un cuscino di rose bianche e una fotografia di Antonella sorridente.

Elisabetta Doneda

(Foto di Pietro Giudici) La celebrazione è stata presieduta dal parroco di Pedrengo, don Diego Ongaro, e concelebrata da numerosi sacerdoti legati alla comunità: don Adelio Quadri, don Federico Rossi, curato di Stezzano, don Mario Pezzotta, nativo di Pedrengo curato a Verdello; don Severo Fornoni, parroco di Scanzo e Rosciate; don Patrizio Carminati, parroco di Lallio; don Angelo Mazzola, collaboratore pastorale ad Albano e ex parroco di Pedrengo; don Matteo Cortinovis, nativo di Pedrengo vicario a Calolziocorte.

Nell’omelia il parroco ha ricordato soprattutto il rapporto che Antonella aveva saputo costruire con le persone attraverso il suo lavoro: «Ringraziamo Antonella perché varcando quella porta ha fatto percepire a noi un’aria di casa, in cui i clienti non erano ricette mediche da registrare ma prima di tutto persone». E ancora: «Quel sorriso che tante volte ci ha accolto ora ci saluta».

L’incidente sull’A14

Antonella Doneda aveva 66 anni ed era una figura molto conosciuta a Pedrengo. Domenica 23 agosto stava rientrando da una vacanza in Abruzzo con il compagno Maurizio De Panfilis, 76 anni, residente ad Albano Sant’Alessandro.

Il cartello degli amici motociclisti abruzzesi al funerale di Antonella Doneda

(Foto di Bedolis) I funerali di Antonella Doneda sabato 29 agosto a Pedrengo

(Foto di Bedolis)