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Cronaca / Hinterland Venerdì 06 Novembre 2026

L’ultimo saluto a Elena sulle note di «November Rain», nel giorno del suo compleanno

IL FUNERALE. A Torre Boldone una folla commossa per l’addio alla 53enne morta nell’incidente in moto a Seriate. L’abbraccio ai due figli, rimasti orfani anche del padre un anno fa.

Lettura 1 min.
Melissa Braka
Melissa Braka
L’ultimo saluto a Elena sulle note di «November Rain», nel giorno del suo compleanno
Il funerale di Elena Boselli a Torre Boldone
(Foto di Agazzi)

Le note di November Rain dei Guns N’ Roses diffuse dalle casse sul sagrato, per accompagnare l’ultimo viaggio con la musica della sua band preferita. Si è concluso così, tra la commozione, l’ultimo saluto a Elena Boselli, la 53enne deceduta martedì pomeriggio in un incidente in moto a Seriate. Un addio reso ancora più doloroso dalla coincidenza della data: proprio oggi, venerdì 6 novembre, avrebbe dovuto compiere 54 anni.

L’ultimo saluto a Elena sulle note di «November Rain», nel giorno del suo compleanno
L’ultimo saluto a Elena sulle note di «November Rain», nel giorno del suo compleanno

La cerimonia si è svolta nella chiesa parrocchiale di Torre Boldone, paese dove abitava, officiata dal parroco monsignor Alessandro Locatelli. Durante la funzione, il sacerdote ha voluto ricordare il filo di una vita troppo breve e un filo tagliato troppo presto, sottolineando come la morte possa portare via il corpo di una persona stimata e ben voluta, ma che non possa cancellare i ricordi, i legami e gli affetti, affidando alla memoria di Elena la forza per andare avanti.

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L’abbraccio degli amici ai figli

A stringersi attorno alla famiglia c’era una folla immensa. In mezzo ai tanti parenti e agli amici di sempre, la presenza di moltissimi compagni di scuola e coetanei dei due figli, di 16 anni e 14 anni. Un abbraccio silenzioso e partecipe per una comunità colpita da un secondo grave lutto, a distanza di appena un anno dalla scomparsa del marito di Elena, Massimo.

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A coronare il momento del commiato sono state infine le parole ricche di affetto dedicate a Elena da un’amica al termine della funzione: un ricordo che ha voluto celebrare la sua profonda generosità, la creatività, l’intelligenza e quel cuore sempre aperto e pronto a spendersi per gli altri.

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Elena Boselli