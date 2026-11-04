Torre Boldone piange Elena Boselli: lascia due figli di 16 e 14 anni

Lavorava come impiegata in un’azienda di logistica a Calcinate ed era mamma di due ragazzi di 16 e 14 anni. Torre Boldone piange Elena Boselli, 53 anni, morta nel pomeriggio di martedì 3 novembre in un incidente in moto a Seriate. Una tragedia che colpisce una famiglia già segnata dal lutto: appena un anno fa il marito era morto a causa di una malattia.

Venerdì l’ultimo saluto a Torre Boldone

I funerali saranno celebrati venerdì 6 novembre alle 10 a Torre Boldone, proprio nel giorno in cui Elena avrebbe festeggiato il compleanno.

Originaria di Alzano Lombardo e residente a Torre Boldone, la donna ha perso la vita intorno alle 15.15, mentre percorreva in sella alla sua Honda lo svincolo che collega la tangenziale sud di Bergamo all’Asse interurbano, nel territorio di Seriate.

La moto a terra

(Foto di Colleoni) Il luogo dell’incidente

(Foto di Colleoni) La Honda recuperata dopo la caduta

(Foto di Colleoni)

La dinamica dello schianto

Qui una prima ricostruzione dell’incidente. La donna era alla guida della sua moto Honda Transalp e si trovava proprio all’altezza del bivio tra le due direzioni dell’Asse, a sud del grande e articolato svincolo tra due delle più importanti direttrici stradali della nostra provincia: a sinistra l’imbocco per la salita verso Bergamo, a destra lo svincolo per la Valle Seriana. Un punto in cui le tre corsie a senso unico diventano quattro, due a destra e due a sinistra per le altrettante distinte direzioni. Elena Boselli ha imboccato la doppia corsia a sinistra per dirigersi verso Bergamo.

La perdita di controllo

Qualcosa, però, le ha fatto all’improvviso perdere il controllo della moto: un malore? Una distrazione? Una manovra non prevista? Fatto sta che la cinquantatreenne ha perso il controllo della sua Honda, che si è piegata di lato, ribaltandosi su se stessa svariate volte, come raccontato dai testimoni dello schianto. Anche dai rilievi della polizia locale di Seriate non è emerso il coinvolgimento di altri veicoli nell’incidente. La donna, caduta dalla Honda, è stata sbalzata contro il guardrail laterale.

Strada chiusa fino a sera