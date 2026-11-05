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Cronaca / Hinterland Giovedì 05 Novembre 2026

Torre Boldone: «Elena, una persona speciale. La moto appena comprata»

IL LUTTO. Venerdì, nel giorno del suo compleanno, l’ultimo saluto alla 53enne. La cugina: lei c’era sempre.

Lettura 1 min.
Monica Armeli
Monica Armeli
Torre Boldone: «Elena, una persona speciale. La moto appena comprata»
Elena Boselli, di Torre Boldone, aveva 53 anni

Avrebbe dovuto essere un giorno di festa, quello di venerdì 6 novembre, quando avrebbe compiuto 54 anni. Sarà invece il giorno dell’ultimo saluto a Elena Boselli, impiegata 53enne di Torre Boldone, morta martedì pomeriggio in un incidente in moto a Seriate. Una coincidenza particolarmente amara per una famiglia che appena un anno fa aveva già perso Massimo, il marito di Elena, stroncato da una malattia. Nei giorni scorsi, a fine ottobre, la donna e i suoi cari ne avevano ricordato il primo anniversario. Elena lascia due figli, Eva, 16 anni, e Cesare, 14, ai quali era profondamente legata.

L’amore per la musica

Originaria di Alzano Lombardo, lavorava in un’azienda di logistica a Calcinate. Una donna attiva, con i propri affetti e tante passioni da condividere. «Era una persona speciale, c’era sempre. Anche quando è nato mio figlio mi è stata vicina», racconta la cugina Silvia. Da circa un mese Elena aveva acquistato una moto, una Honda Transalp. «Era la sua passione. Guidava piano, era molto prudente», aggiunge Silvia.

La musica era un’altra grande protagonista della sua vita. Amava Bruce Springsteen e i Guns N’ Roses, artisti che ascoltava volentieri nei momenti di svago. Di lei parenti e amici ricordano soprattutto la disponibilità e la capacità di esserci, anche nei momenti importanti della vita degli altri.

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L’ipotesi di un malore all’origine dell’incidente

Martedì stava rientrando a casa dal lavoro, come ogni giorno. A Torre Boldone i familiari la stavano aspettando, senza immaginare che quel ritorno si sarebbe trasformato in una tragedia. Poi la telefonata che ha annunciato l’incidente, interrompendo bruscamente la normalità di un pomeriggio qualunque. Elena ha perso la vita poco dopo le 15,15, lungo lo svincolo tra la tangenziale sud di Bergamo e l’asse interurbano.

La donna stava percorrendo in sella alla sua Honda Transalp il tratto in cui le corsie si dividono per le diverse direzioni di marcia. Qui la carreggiata, che inizialmente conta tre corsie a senso unico, si allarga a quattro, con due corsie sulla destra e due sulla sinistra, destinate a differenti direzioni. Elena aveva imboccato quelle di sinistra, diretta verso Bergamo, quando, per cause ancora da chiarire, è caduta sull’asfalto. L’impatto è stato violentissimo e non le ha lasciato scampo. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli. Un testimone di passaggio avrebbe riferito di averla vista accasciarsi in avanti poco prima della caduta, un particolare che lascia aperta anche l’ipotesi di un malore. Saranno gli accertamenti a chiarire che cosa sia accaduto.

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Camera ardente ad Albano

La salma si trova nella casa del commiato Bonomelli di Albano Sant’Alessandro, dove alla camera ardente si stanno stringendo la mamma, la sorella e numerosi familiari e amici. I funerali saranno celebrati venerdì alle 10 nella chiesa parrocchiale di Torre Boldone, proprio nel giorno del suo 54° compleanno. Saranno in tanti a raccogliersi attorno a Eva e Cesare per accompagnare la loro mamma nell’ultimo viaggio.

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