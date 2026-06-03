Malore su un volo decollato a Orio, bimbo salvato da due infermieri

IL CASO. Marito e moglie, che lavorano in pronto soccorso a Vicenza, hanno rianimato il piccolo, marocchino di 13 mesi. Il volo diretto a Marrakech.

Era decollato da Orio al Serio alla volta di Marrakech l’aereo Ryanair a bordo del quale, nei giorni scorsi, un bimbo di 13 mesi, di una famiglia marocchina, è stato salvato dal provvidenziale intervento di una coppia di infermieri vicentini in vacanza. Riccardo Marchetto e Ilaria Valentini, 33 anni entrambi, marito e moglie, infermieri di pronto soccorso in provincia di Vicenza, sono intervenuti dopo che era scattato l’allarme per il bimbo, che non respirava più.

Mancavano una quarantina di minuti all’atterraggio a Marrakech quando, dagli altoparlanti dell’aereo, è arrivata la richiesta di assistenza medica. «Il bambino era cianotico, ipotonico e in arresto respiratorio, probabilmente a causa di un’ostruzione delle vie aeree dovuta a delle convulsioni febbrili» raccontano al Giornale di Vicenza.