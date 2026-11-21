Mezzolombardo, cade per 15 metri lungo una via ferrata. Soccorso escursionista di Seriate
L’OPERAZIONE. In campo il Soccorso alpino e speleologico trentino con i vigili del fuoco. Illesi gli altri due componenti del gruppo.Lettura meno di un minuto.
Mezzolombardo (Trento)
Un escursionista di Seriate, classe 1961, è stato soccorso nel primo pomeriggio di sabato 21 novembre a Mezzolombardo, in provincia di Trento, dopo essere caduto lungo la ferrata della Val del Rì. L’uomo si trovava in compagnia di altri due escursionisti ed è scivolato per circa 15 metri, terminando parzialmente in acqua e riportando diversi traumi.
Soccorso un uomo di Seriate
Alle 14 la chiamata al 112 dei compagni di escursione: sul posto è stato inviato l’elisoccorso, che ha calato un tecnico del Soccorso alpino e speleologico trentino con un’equipe sanitaria, per prestare le prime cure all’infortunato. L’uomo è stato poi verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato a Mezzolombardo, primo punto d’appoggio per la stabilizzazione, e poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel frattempo, le squadre di terra hanno raggiunto la zona con mezzi fuoristrada e poi a piedi, per recuperare gli altri due componenti del gruppo, rimasti illesi. L’operazione, in sinergia con i vigili del fuoco e il personale Saf (Speleo alpino fluviale) si sono concluse intorno alle 16.
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