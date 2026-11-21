Soccorso un uomo di Seriate

Alle 14 la chiamata al 112 dei compagni di escursione: sul posto è stato inviato l’elisoccorso, che ha calato un tecnico del Soccorso alpino e speleologico trentino con un’equipe sanitaria, per prestare le prime cure all’infortunato. L’uomo è stato poi verricellato a bordo dell’elicottero e trasportato a Mezzolombardo, primo punto d’appoggio per la stabilizzazione, e poi all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel frattempo, le squadre di terra hanno raggiunto la zona con mezzi fuoristrada e poi a piedi, per recuperare gli altri due componenti del gruppo, rimasti illesi. L’operazione, in sinergia con i vigili del fuoco e il personale Saf (Speleo alpino fluviale) si sono concluse intorno alle 16.