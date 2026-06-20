«Nello sgomento il nostro abbraccio silenzioso». Commozione ai funerali di Emanuel

«Siamo tutti qui per l’ultimo saluto a Emanuel come se ci stringessimo tutti attorno a lui, come se si trattasse di un lungo abbraccio silenzioso perché non troviamo le parole e allora ci rivolgiamo al Signore perché lui ci dica una parola. Abbiamo la speranza che egli custodirà la sua vita. I suoi legami, le sue relazioni e le custodirà per sempre». Grande commozione nella chiesa parrocchiale di Paladina sabato 20 giugno al funerale di Emanuel Crippa, il 54 anni morto dopo un malore che lo ha colpito domenica a Sorisole alla Camminata della solidarietà.

Durante i funerali a Paladina

Emanuel Crippa Impiegato tecnico di Paladina, è morto martedì pomeriggio agli Spedali Civili di Brescia, donando gli organi come da sua volontà: era infatti socio delle associazioni Aido e Avis. Domenica Crippa stava partecipando con il figlio Daniele alla 28ª edizione della Camminata della solidarietà, una non competitiva di Petosino organizzata da Avis, Aido e Gruppo missionario parrocchiale, quando nei pressi di una zona impervia conosciuta come «Morti della Calchera» del Monte Canto Alto a Sorisole, verso le 8.40 si è sentito male.

Domenica Crippa stava partecipando con il figlio Daniele alla 28ª edizione della Camminata della solidarietà, una non competitiva di Petosino organizzata da Avis, Aido e Gruppo missionario parrocchiale, quando nei pressi di una zona impervia conosciuta come «Morti della Calchera» del Monte Canto Alto a Sorisole, verso le 8.40 si è sentito male Sono scattati subito i soccorsi ed è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa presente lungo il percorso. Data la zona impervia, è stato trasferito in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Lascia nel dolore la mamma Giancarla, i figli Federico e Daniele con mamma Sara e la compagna Emanuela. Lavorava alla Madaschi Spa di Gorle come impiegato tecnico.

La passione per la corsa

Emanuel, che abitava a Paladina in via Libertà 42, era un runner: la corsa era sempre stata la sua passione e aveva partecipato a numerose gare podistiche e camminate come quella di domenica. Per anni ha fatto parte del gruppo «Fo di Pe’», che aveva lasciato alla fine dello scorso anno. Aveva però continuato a partecipare a corse e camminate.