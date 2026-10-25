Pedrengo, si sente male in modo e cade: 74enne in ospedale

Un 74enne di Pedrengo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un incidente avvenuto alle 10.50 di domenica 25 ottobre in via Camozzi. L’uomo stava guidando la moto quando si sarebbe sentito male. Perso il controllo della due ruote è caduto a terra battendo violentemente il capo, ma rimanendo sempre cosciente.