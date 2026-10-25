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Cronaca / Hinterland Domenica 25 Ottobre 2026

Pedrengo, si sente male in modo e cade: 74enne in ospedale

L’INCIDENTE. Verso le 11 di domenica 25 ottobre, l’uomo si sarebbe sentito male e poi avrebbe perso il controllo del mezzo.

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Redazione Web
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Pedrengo, si sente male in modo e cade: 74enne in ospedale

Pedrengo

Un 74enne di Pedrengo è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per un incidente avvenuto alle 10.50 di domenica 25 ottobre in via Camozzi. L’uomo stava guidando la moto quando si sarebbe sentito male. Perso il controllo della due ruote è caduto a terra battendo violentemente il capo, ma rimanendo sempre cosciente.

Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’automedica. Il personale sanitario lo ha stabilizzato e poi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

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