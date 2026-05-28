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Cronaca / Hinterland Giovedì 28 Maggio 2026

Ponteranica, brucia un suv in via Pontesecco: non ci sono feriti - Foto

L’INCIDENTE. È accaduto nella mattinata di giovedì 28 maggio: in azione due squadre dei Vigili del fuoco al confine con Bergamo.

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Ponteranica, brucia un suv in via Pontesecco: non ci sono feriti - Foto
L’auto bruciata in via Pontesecco a Ponteranica
(Foto di Bedolis)

Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di giovedì 28 maggio a Ponteranica, nei pressi della rotonda di Pontesecco al confine con Bergamo. Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di una Bmw X1 parcheggiata proprio in via Pontesecco, strada secondaria collegata alla Statale 470 della Valle Brembana.

Ponteranica, brucia un suv in via Pontesecco: non ci sono feriti - Foto
Ripulita l’area di via Pontesecco tra Bergamo e Ponteranica

Una colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura in fiamme: non ci sono feriti ma restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, supportate da un’autobotte, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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