Ponteranica, brucia un suv in via Pontesecco: non ci sono feriti - Foto

Un’auto ha preso fuoco nella mattinata di giovedì 28 maggio a Ponteranica , nei pressi della rotonda di Pontesecco al confine con Bergamo. Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore di una Bmw X1 parcheggiata proprio in via Pontesecco , strada secondaria collegata alla Statale 470 della Valle Brembana.

Ripulita l’area di via Pontesecco tra Bergamo e Ponteranica

Una colonna di fumo nero si è alzata dalla vettura in fiamme: non ci sono feriti ma restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incendio. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo, supportate da un’autobotte, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.