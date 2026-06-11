Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Giovedì 11 Giugno 2026

Rubano il telefono a un coetaneo e poi lo malmenano: denunciati due minorenni

LA RAPINA. I carabinieri hanno identificato un 17enne e un 19enne, entrambi residenti in città. Recuperato e restituito alla vittima il telefono sottratto durante l’aggressione.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Rubano il telefono a un coetaneo e poi lo malmenano: denunciati due minorenni

Seriate

Avrebbero sottratto il cellulare a un coetaneo con un pretesto e poi lo avrebbero aggredito quando ha tentato di riprenderselo. I carabinieri di Seriate hanno identificato e denunciato alla Procura competente un 17enne e un 19enne, entrambi italiani, residenti in città e incensurati, gravemente indiziati di una rapina aggravata ai danni di un minorenne.

La rapina del cellulare a Seriate

L’episodio risale al tardo pomeriggio di sabato 6 giugno. Secondo la ricostruzione dei militari, i due giovani avrebbero avvicinato la vittima chiedendole di poter controllare l’orario sul suo telefono. Una volta ottenuto il dispositivo, però, se ne sarebbero impossessati tentando di allontanarsi a bordo di un monopattino.

L’aggressione e il ricovero in ospedale

Il minorenne avrebbe cercato di recuperare il telefono, ma sarebbe stato colpito con calci e pugni. A seguito dell’aggressione ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento dei sanitari e il successivo accesso all’ospedale Bolognini di Seriate per le cure del caso.

Le indagini dei carabinieri

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, accompagnata dal padre presso la Tenenza di Seriate, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo elementi utili e sviluppando le descrizioni fornite.

Nella tarda mattinata dell’8 giugno, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell’Arma ha individuato in un parco cittadino due giovani ritenuti compatibili con le caratteristiche raccolte dagli investigatori. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare il telefono cellulare sottratto, che è stato restituito al legittimo proprietario.

I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente e dovranno rispondere del reato di rapina aggravata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seriate
giustizia
Furti, Rapine
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Carabinieri
autorità giudiziaria