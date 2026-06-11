Rubano il telefono a un coetaneo e poi lo malmenano: denunciati due minorenni

Avrebbero sottratto il cellulare a un coetaneo con un pretesto e poi lo avrebbero aggredito quando ha tentato di riprenderselo. I carabinieri di Seriate hanno identificato e denunciato alla Procura competente un 17enne e un 19enne, entrambi italiani, residenti in città e incensurati, gravemente indiziati di una rapina aggravata ai danni di un minorenne.

La rapina del cellulare a Seriate

L’episodio risale al tardo pomeriggio di sabato 6 giugno. Secondo la ricostruzione dei militari, i due giovani avrebbero avvicinato la vittima chiedendole di poter controllare l’orario sul suo telefono. Una volta ottenuto il dispositivo, però, se ne sarebbero impossessati tentando di allontanarsi a bordo di un monopattino.

L’aggressione e il ricovero in ospedale

Il minorenne avrebbe cercato di recuperare il telefono, ma sarebbe stato colpito con calci e pugni. A seguito dell’aggressione ha riportato lesioni che hanno richiesto l’intervento dei sanitari e il successivo accesso all’ospedale Bolognini di Seriate per le cure del caso.

Le indagini dei carabinieri

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, accompagnata dal padre presso la Tenenza di Seriate, i carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo elementi utili e sviluppando le descrizioni fornite.

Nella tarda mattinata dell’8 giugno, durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia dell’Arma ha individuato in un parco cittadino due giovani ritenuti compatibili con le caratteristiche raccolte dagli investigatori. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare il telefono cellulare sottratto, che è stato restituito al legittimo proprietario.