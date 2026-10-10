Scanzorosciate, uomo armato si barrica in casa. Sul posto i carabinieri
L’ALLARME. Tutta la zona è stata recintata per motivi di sicurezza. Intervenuti anche i vigili del fuoco e un’ambulanza. L’allarme poco dopo le 15.Lettura meno di un minuto.
Scanzorosciate
Un uomo si è barricato in casa a Scanzorosciate, armato di pistola. Sul posto sono intervenute diverse auto dei carabinieri, con i vigili del fuoco e un’ambulanza. L’uomo non avrebbe minacciato violenze nei confronti degli operatori o di altre persone ed è in corso una trattativa con i carabinieri per riportare la situazione alla normalità.
L’allarme è scattato intorno alle 15 di sabato 10 ottobre. Per motivi di sicurezza, i carabinieri hanno recintato tutta la zona, non lontano dal centro dal paese.
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