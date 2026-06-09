Schianto in volo a Valbrembo, Daniel vivo al momento dell’impatto: non fu stroncato da malore

Questo non esclude però la pista del malore, perché potrebbe non aver causato il decesso improvviso, ma comunque tolto al giovane la possibilità di governare il velivolo. Anche se risulta strano che l’allievo diciannovenne che si trovava sul Cessna 152 insieme a Taino, pure lui abbastanza esperto di volo, non sia intervenuto, visto che il biposto aveva il doppio comando.

La pm Raffaella Latorraca, che ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio colposo e lesioni gravissime, sta lavorando su tre ipotesi: il malore, il guasto meccanico e l’errore umano. Serviranno varie consulenze e tempo per approfondire le piste investigative per risalire alle cause dello schianto.

La testimonianza del 19enne ferito

Determinante potrebbe risultare la testimonianza del 19enne, che però non è ancora stato sentito dagli inquirenti a causa delle sue condizioni di salute: il giovane resta ricoverato in ospedale e fino a domenica risultava intubato.