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Cronaca / Hinterland Giovedì 02 Luglio 2026

Blatte in un ristorante a Seriate: locale chiuso da Ats e polizia

L’INTERVENTO. Operazione coordinata dalla Questura di Bergamo con Polizia di Stato, Polizia Locale, Ats e Reparto Prevenzione Crimine. Identificate 29 persone e controllati cinque esercizi pubblici

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Redazione Web
Redazione Web
Blatte in un ristorante a Seriate: locale chiuso da Ats e polizia
Un’auto della Polizia di Stato in una foto di repertorio

Seriate

Un arresto, due denunce, un ristorante sospeso e diverse irregolarità amministrative accertate. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nel pomeriggio di martedì 1° luglio a Seriate, coordinato dalla Questura di Bergamo.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato di Bergamo, con la Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, il personale dell’ATS di Bergamo e la Polizia Locale di Seriate. Nel corso dell’attività sono stati controllati cinque esercizi pubblici e identificate 29 persone.

Durante il servizio gli agenti hanno rintracciato un cittadino tunisino, classe 1995, destinatario di un ordine di carcerazione: dovrà espiare una pena residua di due anni e undici mesi. L’uomo è stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina già confezionate.

Ristorante irregolare

Gli accertamenti dell’Ats hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie: alimenti privi della corretta etichettatura, scarsa igiene del personale e delle attrezzature, gestione non conforme del sistema Haccp e un insufficiente controllo degli infestanti, con la presenza di blatte germaniche

Nel corso delle verifiche all’interno di un ristorante sono emerse numerose irregolarità. Oltre alla mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria sul divieto di somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, gli accertamenti dell’Ats hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie: alimenti privi della corretta etichettatura, scarsa igiene del personale e delle attrezzature, gestione non conforme del sistema Haccp e un insufficiente controllo degli infestanti, con la presenza di blatte germaniche.

Alla luce delle violazioni riscontrate, l’Ats di Bergamo ha disposto l’immediata sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni previste dalla normativa. Al titolare saranno inoltre contestate quattro sanzioni amministrative.

Durante lo stesso controllo, la Polizia Locale di Seriate ha individuato nelle vicinanze del locale un cittadino straniero in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sanzionato amministrativamente ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90.

I controlli sono poi proseguiti in un altro bar, dove è stata contestata anche in questo caso la mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria sul divieto di somministrazione di alcolici ai minori.

All’arrivo degli agenti, un cittadino tunisino, classe 1993, ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dalla Squadra Amministrativa della Polizia di Stato con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per violazione del divieto di reingresso nel territorio nazionale dopo un precedente provvedimento di espulsione. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha quindi disposto il suo accompagnamento al Centro di permanenza per il rimpatrio.

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