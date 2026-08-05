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Cronaca / Hinterland Mercoledì 05 Agosto 2026

Volo Ryanair arriva in Spagna dopo venti ore di attesa a Orio

AEROPORTO. Si è conclusa dopo venti ore di attesa e contestuale ritardo del volo quella che, alcune giovani passeggere dirette a Barcellona, avevano già definito una «epopea».

Lettura meno di un minuto.
Volo Ryanair arriva in Spagna dopo venti ore di attesa a Orio

Orio al Serio

L’aeromobile Ryanair sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto di Orio lunedì alle 7,10. Invece ha lasciato lo scalo solo alle 2,50 circa di martedì 4 agosto. Stando agli avvisi ricevuti dal portale della compagnia, tutto sarebbe da ricondurre a un «problema tecnico». Sta di fatto che chi aveva prenotato visite guidate e albergo per la giornata di lunedì e la notte tra lunedì e ieri, si è trovato a perdere parte della vacanza. Alla fine, però, dopo tanta attesa e non pochi disagi, il volo è atterrato a Barcellona quasi alle 5 di ieri. Contattata la compagnia si riserva di approfondire il caso e rispondere nei prossimi giorni.

Ritardo record anche da Palma di Maiorca

Disagi anche per i passeggeri del volo Ryanair da Palma di Maiorca (Spagna) a Orio del 31 luglio, arrivati in Italia dopo oltre 20 ore di attesa. «Il volo - ha spiegato ieri la compagnia - ha subito un ritardo durante la notte dopo che ripetuti ritardi del controllo del traffico aereo sui voli precedenti, dovuti principalmente alla carenza di personale presso il Centro di controllo del traffico aereo di Marsiglia, hanno portato l’equipaggio a raggiungere il limite massimo consentito di ore di servizio. Il volo è quindi partito per Bergamo il giorno successivo, 1° agosto, alle 20,36 ora locale».

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