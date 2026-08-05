Volo Ryanair arriva in Spagna dopo venti ore di attesa a Orio

L’aeromobile Ryanair sarebbe dovuto decollare dall’aeroporto di Orio lunedì alle 7,10. Invece ha lasciato lo scalo solo alle 2,50 circa di martedì 4 agosto. Stando agli avvisi ricevuti dal portale della compagnia, tutto sarebbe da ricondurre a un «problema tecnico». Sta di fatto che chi aveva prenotato visite guidate e albergo per la giornata di lunedì e la notte tra lunedì e ieri, si è trovato a perdere parte della vacanza. Alla fine, però, dopo tanta attesa e non pochi disagi, il volo è atterrato a Barcellona quasi alle 5 di ieri. Contattata la compagnia si riserva di approfondire il caso e rispondere nei prossimi giorni.