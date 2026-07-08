Volo sanitario d’urgenza da Napoli a Bergamo: paziente con una grave patologia affidato alle cure dell’ospedale Papa Giovanni

Un paziente di 41 anni, in imminente pericolo di vita , è stato trasportato d’urgenza da Napoli a Bergamo con un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo sanitario ha permesso nella serata di martedì 7 luglio il trasferimento rapido e sicuro dall’aeroporto di Napoli-Capodichino a quello di Bergamo-Orio al Serio .

La richiesta di intervento è stata avanzata dalla Prefettura di Napoli. L’equipaggio della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per questo genere di emergenze, ha completato le procedure di imbarco a Napoli-Capodichino decollando intorno alle 19.30. Il velivolo è atterrato sulla pista di Bergamo-Orio al Serio poco dopo le 21: dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera orobica.