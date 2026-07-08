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Cronaca / Hinterland Mercoledì 08 Luglio 2026

Volo sanitario d’urgenza da Napoli a Bergamo: paziente con una grave patologia affidato alle cure dell’ospedale Papa Giovanni

ORIO AL SERIO. Il trasferimento rapido con un C-130J della 46esima Brigata aerea ha permesso all’uomo di raggiungere in poche ore l’ospedale bergamasco per le terapie necessarie.

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Volo sanitario d’urgenza da Napoli a Bergamo: paziente con una grave patologia affidato alle cure dell’ospedale Papa Giovanni
Un’immagine di repertorio dal sito dell’Aeronautica Militare

Un paziente di 41 anni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza da Napoli a Bergamo con un velivolo C-130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il volo sanitario ha permesso nella serata di martedì 7 luglio il trasferimento rapido e sicuro dall’aeroporto di Napoli-Capodichino a quello di Bergamo-Orio al Serio.

Il paziente, a causa di una grave patologia, necessitava di essere trasferito nel più breve tempo possibile all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per ricevere cure specialistiche salvavita. Date le condizioni critiche dell’uomo, si è reso necessario l’impiego di un C-130J, un assetto aereo di grandi dimensioni capace di imbarcare direttamente l’autoambulanza con a bordo il paziente, l’equipe medica di supporto ed un familiare, garantendo così la continuità dell’assistenza durante tutte le fasi del viaggio.

La richiesta di intervento è stata avanzata dalla Prefettura di Napoli. L’equipaggio della 46esima Brigata Aerea di Pisa, in servizio di prontezza operativa per questo genere di emergenze, ha completato le procedure di imbarco a Napoli-Capodichino decollando intorno alle 19.30. Il velivolo è atterrato sulla pista di Bergamo-Orio al Serio poco dopo le 21: dopodiché l’ambulanza, una volta sbarcata, si è diretta immediatamente verso la struttura ospedaliera orobica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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