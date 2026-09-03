Jan Brokken presenta il suo nuovo libro nella chiesa di Sant’Adrea in Città Alta

Jan Brokken torna a Bergamo. Sabato 12 settembre, alle 17.30, lo scrittore olandese sarà alla Chiesa di Sant’Andrea, in via Porta Dipinta 39, in Città Alta, per presentare il nuovo libro La malinconia del viaggiatore (Iperborea 2026, traduzione di Claudia Cozzi). L’ingresso è gratuito, senza prenotazione.

Jan Brokken presenta «La malinconia del viaggiatore»

Il volume raccoglie quattordici racconti nei quali Brokken attraversa luoghi, epoche e figure della cultura europea e americana, seguendo le tracce di compositori, poeti, scrittori e artisti. Dai ricordi legati ad Antonín Dvořák alla tomba di Antonio Machado sui Pirenei francesi, fino alla Camera degli Sposi di Mantegna a Mantova, il viaggio diventa occasione per raccontare mondi scomparsi, memorie da custodire e incontri inattesi.

Tra le pagine compaiono anche Ismail Kadare, Matisse e Monteverdi, in un percorso in cui letteratura, arte e musica si intrecciano. «Non c’è viaggio senza musica, almeno per me», scrive Brokken.

L’incontro nella Chiesa di Sant’Andrea

L’autore dialogherà con Mimma Forlani. Sono previste musiche di Davide e Daniele Trivella e letture di Maura Mandelli. Brokken parlerà in francese, con traduzione consecutiva in italiano di Monica Andreini.