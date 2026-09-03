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Il piacere di leggere / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

Jan Brokken presenta il suo nuovo libro nella chiesa di Sant’Adrea in Città Alta

L’EVENTO. Sabato 12 settembre lo scrittore olandese presenta il nuovo libro nella Chiesa di Sant’Andrea. Ingresso gratuito senza prenotazione.

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Jan Brokken presenta il suo nuovo libro nella chiesa di Sant’Adrea in Città Alta
Jan Brokken

Bergamo

Jan Brokken torna a Bergamo. Sabato 12 settembre, alle 17.30, lo scrittore olandese sarà alla Chiesa di Sant’Andrea, in via Porta Dipinta 39, in Città Alta, per presentare il nuovo libro La malinconia del viaggiatore (Iperborea 2026, traduzione di Claudia Cozzi). L’ingresso è gratuito, senza prenotazione.

Jan Brokken presenta «La malinconia del viaggiatore»

Il volume raccoglie quattordici racconti nei quali Brokken attraversa luoghi, epoche e figure della cultura europea e americana, seguendo le tracce di compositori, poeti, scrittori e artisti. Dai ricordi legati ad Antonín Dvořák alla tomba di Antonio Machado sui Pirenei francesi, fino alla Camera degli Sposi di Mantegna a Mantova, il viaggio diventa occasione per raccontare mondi scomparsi, memorie da custodire e incontri inattesi.

Tra le pagine compaiono anche Ismail Kadare, Matisse e Monteverdi, in un percorso in cui letteratura, arte e musica si intrecciano. «Non c’è viaggio senza musica, almeno per me», scrive Brokken.

L’incontro nella Chiesa di Sant’Andrea

L’autore dialogherà con Mimma Forlani. Sono previste musiche di Davide e Daniele Trivella e letture di Maura Mandelli. Brokken parlerà in francese, con traduzione consecutiva in italiano di Monica Andreini.

L’iniziativa è organizzata con Liber - Associazione dei Librai Indipendenti di Bergamo e Associazione per Voi, con il sostegno di Iperborea, Nederlands Letterenfonds e dell’Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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