Una lupa, una ragazza e due popoli che si temono da sempre: parla di ambiente, amicizia, rispetto per le diversità e pace «Fiore di Luna. Una lupa ribelle» (Rizzoli, 228 pagine, 17 euro), terzo capitolo della saga del Clan del Lupo scritta da Elisabetta Dami, la creatrice di Geronimo Stilton e presidente della omonima fondazione. L’autrice lo presenta il 21 novembre alle 15 all’Oasi WWF di Valpredina, a Cenate Sopra, nella cornice della giornata «Incontri con il lupo» (prenotazione obbligatoria a [email protected]). Respinge gli stereotipi dei lupi «cattivi» delle fiabe: «Sono animali che non cacciano mai per crudeltà».

Come nasce la sua sensibilità verso i lupi e l’ambiente?

«Sono stata per otto anni, due mandati consecutivi, consigliera del WWF e poi mi hanno chiesto di restare come ambassador per le nuove generazioni. Da sempre amo gli animali: anche il mio personaggio di maggior successo, Geronimo Stilton, è un topo. Negli animali trovo uno specchio che ci aiuta a capire le nostre emozioni: sanno vivere secondo i ritmi della natura e ci ricordano l’importanza di essere autentici, di riconoscere che facciamo parte di una meravigliosa armonia naturale. Poi mi è accaduto di essere adottata dai Cherokee, nel clan del lupo, e mi dissero: forse un giorno scriverai di questo animale meraviglioso. I lupi sono simbolo di forza, lealtà e coraggio, ma anche di capacità di collaborare e fare squadra, ed è per questo che piacciono ai ragazzi».

Se un bambino le chiedesse se i lupi sono buoni cosa risponderebbe?

«Gli animali non sono mai né buoni né cattivi: seguono l’armonia naturale, la grande saggezza con cui la natura sa autoregolarsi e che noi facciamo fatica a percepire. Come WWF sappiamo che rimettere le mani in questo equilibrio compromesso, per ripristinarlo, è difficilissimo. I lupi non cacciano per crudeltà, un concetto che appartiene a noi umani, ma quando devono nutrirsi. E sanno collaborare, danno grande valore alla famiglia, si rispettano e si aiutano. È un bell’esempio di fare le cose insieme, perché insieme tutto diventa possibile: è uno dei valori della Fondazione Geronimo Stilton».

Nel libro il racconto si intreccia con la biologia. Come ha tenuto insieme le due cose, e il tema della caccia?

«Mi sono ispirata a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, che ho avuto l’onore di conoscere. Era un bravissimo acquarellista: osservava gli animali per poi riprodurli nei suoi disegni. Ai ragazzi raccomandava di conoscere e studiare la natura per poterla amare e poi proteggere. Dico sempre di partire dall’ascolto, di ciò che ci circonda e degli altri, animali o persone: in una società così accelerata non è scontato. Gli animali ci riportano al ritmo della natura. Nelle tribù native americane c’è gratitudine per le prede e rispetto per ogni forma di vita, anche per l’acqua che consumiamo e l’aria che respiriamo. È un ambiente chiuso: se inquiniamo, il problema ci si ritorce contro. Aria, acqua, terra, animali, piante e uomini condividono la stessa casa comune, come ha spiegato Papa Francesco nella Laudato si’, che richiama il Cantico delle creature».

Che cosa racconta la trilogia, e che cosa vede cambiare nei lettori?