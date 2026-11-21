«Negli animali trovo uno specchio
che aiuta a capire le nostre emozioni»
L’INTERVISTA. Elisabetta Dami, creatrice di Geronimo Stilton, sarà ospite dell’Oasi di Valpredina di Cenate Sotto per presentare il terzo volume della sua trilogia dedicata ai lupi: «Fiore di luna». «I lupi sono simbolo di forza, lealtà e coraggio, ma anche di fare squadra».Lettura 2 min.
Una lupa, una ragazza e due popoli che si temono da sempre: parla di ambiente, amicizia, rispetto per le diversità e pace «Fiore di Luna. Una lupa ribelle» (Rizzoli, 228 pagine, 17 euro), terzo capitolo della saga del Clan del Lupo scritta da Elisabetta Dami, la creatrice di Geronimo Stilton e presidente della omonima fondazione. L’autrice lo presenta il 21 novembre alle 15 all’Oasi WWF di Valpredina, a Cenate Sopra, nella cornice della giornata «Incontri con il lupo» (prenotazione obbligatoria a [email protected]). Respinge gli stereotipi dei lupi «cattivi» delle fiabe: «Sono animali che non cacciano mai per crudeltà».
Come nasce la sua sensibilità verso i lupi e l’ambiente?
«Sono stata per otto anni, due mandati consecutivi, consigliera del WWF e poi mi hanno chiesto di restare come ambassador per le nuove generazioni. Da sempre amo gli animali: anche il mio personaggio di maggior successo, Geronimo Stilton, è un topo. Negli animali trovo uno specchio che ci aiuta a capire le nostre emozioni: sanno vivere secondo i ritmi della natura e ci ricordano l’importanza di essere autentici, di riconoscere che facciamo parte di una meravigliosa armonia naturale. Poi mi è accaduto di essere adottata dai Cherokee, nel clan del lupo, e mi dissero: forse un giorno scriverai di questo animale meraviglioso. I lupi sono simbolo di forza, lealtà e coraggio, ma anche di capacità di collaborare e fare squadra, ed è per questo che piacciono ai ragazzi».
Se un bambino le chiedesse se i lupi sono buoni cosa risponderebbe?
«Gli animali non sono mai né buoni né cattivi: seguono l’armonia naturale, la grande saggezza con cui la natura sa autoregolarsi e che noi facciamo fatica a percepire. Come WWF sappiamo che rimettere le mani in questo equilibrio compromesso, per ripristinarlo, è difficilissimo. I lupi non cacciano per crudeltà, un concetto che appartiene a noi umani, ma quando devono nutrirsi. E sanno collaborare, danno grande valore alla famiglia, si rispettano e si aiutano. È un bell’esempio di fare le cose insieme, perché insieme tutto diventa possibile: è uno dei valori della Fondazione Geronimo Stilton».
Nel libro il racconto si intreccia con la biologia. Come ha tenuto insieme le due cose, e il tema della caccia?
«Mi sono ispirata a Fulco Pratesi, fondatore del WWF Italia, che ho avuto l’onore di conoscere. Era un bravissimo acquarellista: osservava gli animali per poi riprodurli nei suoi disegni. Ai ragazzi raccomandava di conoscere e studiare la natura per poterla amare e poi proteggere. Dico sempre di partire dall’ascolto, di ciò che ci circonda e degli altri, animali o persone: in una società così accelerata non è scontato. Gli animali ci riportano al ritmo della natura. Nelle tribù native americane c’è gratitudine per le prede e rispetto per ogni forma di vita, anche per l’acqua che consumiamo e l’aria che respiriamo. È un ambiente chiuso: se inquiniamo, il problema ci si ritorce contro. Aria, acqua, terra, animali, piante e uomini condividono la stessa casa comune, come ha spiegato Papa Francesco nella Laudato si’, che richiama il Cantico delle creature».
Che cosa racconta la trilogia, e che cosa vede cambiare nei lettori?
«Quando i ragazzi mi chiedono perché dopo Geronimo sono passata ai lupi, rispondo che anche i lupi sono animali come lui. I valori sono gli stessi di Geronimo: amicizia, gentilezza, rispetto, solidarietà, generosità. Ma nella trilogia ci sono avventure senza tempo, che possono accompagnare anche gli adolescenti, che spesso faticano a trovare in sé i valori fondamentali. Il primo libro parla del perdono come strada verso la felicità, il secondo delle prime prove di coraggio e di come, affrontandole insieme, diventi più facile superarle. Nel terzo, una lupa e una ragazza vincono la paura del diverso e portano la pace tra i loro popoli: hanno il coraggio di fare amicizia e portare avanti i loro obiettivi insieme quando tutti lo sconsigliano. I ragazzi di oggi sono sempre più connessi ma anche più soli: hanno bisogno di aiuto per scoprire come mettersi in connessione fra di loro e con il mondo e come esprimere e incanalare meglio le loro emozioni. La trilogia può essere un piccolo contributo».
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