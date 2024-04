«Parlarbergamasco»: il dialetto di casa nostra in 500 modi di dire e oltre

Il libro di Umberto Zanetti pubblicato in occasione dei 100 anni del Ducato di Piazza Pontida

per 45 giorni. Gli abbonati potranno acquistarlo in edicola senza pagare il sovrapprezzo del quotidiano. «Il Ducato di Piazza Pontida – spiega il Duca Mario Morotti –, lo scorso 15 marzo all’Uci Cinema di Orio al Serio ha presentato “Parlarbergamasco”, ultima opera (postuma) di Umberto Zanetti. Per la verità, a fatica completata, ancora l’autore non aveva deciso il titolo, titolo che, pure, gli “frullava” in testa esattamente così come è stato usato, ma che Zanetti si riprometteva di rendere ufficiale, utilizzando, per decidere, tutta l’estate del 2018. Non è stato così. Umberto Zanetti, poeta, saggista, storico, prosatore, studioso dallo spirito critico sempre pungente e dall’osservazione acuta di tutto ciò che lo circondava, è morto nella notte tra il 13 e il 14 settembre 2018. E, dunque, il titolo, da provvisorio, è diventato definitivo. “Parlarbergamasco”, appunto. Che si colloca, accanto ai precedenti “Bergamascando” e “Bergamascamente” a formare la raccolta più completa (oltre 1.500) di espressioni e modi di dire del dialetto di casa nostra, cui si aggiunge un glossario di 1.500 voci rare».