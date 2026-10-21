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Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 21 Ottobre 2026

A Crespi controlli e divieti rafforzati per Halloween

LA DECISIONE. A Capriate San Gervasio l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che introduce per la sera del 31 ottobre particolari limitazioni.

Lettura 1 min.
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente

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A Crespi controlli e divieti rafforzati per Halloween
Crespi d’Adda: allerta per il giorno di Halloween

Capriate San Gervasio

Giro di vite a Crespi d’Adda in occasione della serata di Halloween di sabato 31 ottobre. L’anno scorso, nella stessa occasione, si era assistito a un’invasione nel villaggio operaio di 1.500 persone mascherate che avevano voluto festeggiare la notte delle streghe nella particolare atmosfera del sito patrimonio Unesco.

Ciò aveva creato particolari problemi di sovraffollamento, parcheggio selvaggio e disturbo della quiete pubblica per i residenti. Quest’anno, quindi, a protezione di Crespi, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che introduce per la sera del 31 ottobre particolari limitazioni.

L’ordinanza

Dalle 16,30 alle 2 del giorno seguente è stato istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nell’intero villaggio. Potranno circolare solo i residenti con pass Ztl e gli autorizzati. Sarà inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree a parcheggio in via Fermi e via Volta (nella zona di Crespi alta). Per chi viene da fuori sarà possibile parcheggiare solo nelle aree di sosta lungo l’autostrada A4. E i residenti a Crespi che lasceranno l’auto parcheggiata in strada dovranno esporre il pass Ztl in modo ben visibile.

La Polizia locale sarà presente con sei agenti: alcuni presidieranno i varchi di accesso, altri svolgeranno pattugliamenti e controlli sul territorio del villaggio operaio fino a notte inoltrata

Per tutta la durata delle misure, la Polizia locale sarà presente con sei agenti: alcuni presidieranno i varchi di accesso, altri svolgeranno pattugliamenti e controlli sul territorio del villaggio operaio fino a notte inoltrata. I veicoli senza titolo o in sosta vietata saranno sanzionati e rimossi (un carro attrezzi sarà sul posto). I ristoranti di Crespi rimarranno aperti, ma prima del mezzogiorno del 31 ottobre i titolari dovranno fornire le targhe dei veicoli dei clienti che avranno prenotato per la sera, così la Polizia locale potrà farli passare.

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