Affronta a mani nude il rapinatore armato di coltello, picchiata

La titolare non ci ha pensato due volte e appena si è accorta che un uomo incappucciato era entrato nel suo negozio di fotografia tentando di rubare, lo ha affrontato a mani nude sebbene il malvivente fosse armato di coltello.

È successo a Brembate Sopra lunedì 11 dicembre verso le 19 e tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio. Immagini scioccanti in cui si vede la donna, Carmen Ciurciù, di origini ragusane, titolare del negozio di fotografia che affronta a mani nude un uomo con il cappello calato sul volto, che le punta un coltello e la minaccia di aprire la cassa. Al rifiuto la donna viene strattonata e buttata a terra. Lei non demorde gli prende le caviglie, viene trascinata, si rialza ma poi di nuovo stesa. L’uomo alla fine riesce a impossessarsi della cassa e a portarsi via l’incasso di 200 euro.