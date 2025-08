Ai domiciliari, esce a passeggio: arrestato per evasione

È andato a prendere la posta e poi, anziché rientrare, ha fatto una passeggiata. Al suo ritorno a casa, a Bottanuco, Paolo Corna ha però trovato i carabinieri di Capriate, che non hanno potuto fare altro che arrestarlo per evasione. Il 79enne , infatti, si trova ai domiciliari ed è autorizzato a uscire in determinati giorni e orari. Ma non sabato pomeriggio, quando invece ha fatto la passeggiata. Arresto convalidato, senza misure cautelari, il processo è stato aggiornato al 20 ottobre.

Il processo

Corna, il 7 ottobre dello scorso anno è stato condannato a 9 anni e 4 mesi per la morte del figlio Giambattista, avvenuta in casa il 3 settembre 2023, a seguito di una lite. Quando accoltellò il figlio, l’anziano si trovava in un «incontenibile stato d’ira» innescato a seguito non solo dell’ultima lite, ma da «una lunga serie di atteggiamenti inaccettabili» reiterati nel tempo dal figlio, si legge nelle motivazioni della Corte d’assise, che ha concesso l’attenuante della provocazione per accumulo, oltre alle generiche prevalenti sulla contestata aggravante.