Appiccano rogo nella villa abbandonata. «Qui buio e degrado, siamo preoccupati»

Un incendio partito da un braciere e che, sabato sera, ha avvolto alcuni materassi e poi gli infissi della villa abbandonata del Roccolo, a Ponte San Pietro, ha acceso i riflettori sulla zona. Tanto che i nuovi residenti – una trentina di famiglie – si dicono preoccupati della situazione che si è creata nell’ex parco della villa, dove sono state costruite nuove abitazioni di un quartiere destinato a diventare un residence: «Da un lato non tutti i lotti previsti sono stati completati – raccontano alcuni abitanti delle nuove villette costruite tra il 2019 e l’anno scorso – e soprattutto è carente la parte dell’urbanizzazione. Il fatto poi che entrino persone estranee e che addirittura appicchino un incendio in questo vecchio stabile abbandonato ci crea anche una ulteriore preoccupazione. Ci siamo ritrovati tra vicini e residenti dopo questo episodio ed è emerso che non è stato certo l’unico, purtroppo».