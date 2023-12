Atterra su un albero con il parapendio, 47enne soccorso a Caprino Bergamasco

La zona boschiva di Opreno con l'albero dove è planato il parapendio

L’uomo, che è riuscito ad aprire anche la vela di emergenza, verso le 12,30 è finito su un albero a un’altezza di circa 15 metri nella zona boschiva sotto l’abitato della frazione di Opreno, a poche centinaia di metri in linea d’aria dal luogo dove era previsto l’atterraggio. Rimasto bloccato, ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati un’ambulanza del Soccorso Cisanese, il Soccorso alpino Valle Imagna e i carabinieri. I soccorritori lo hanno raggiunto, messo in sicurezza e calato a terra. Valutato dal punto di vista sanitario dai due sanitari Cnsas presenti, è stato messo in barella e trasportato con portantina all’ambulanza. L’incidente per fortuna non ha avuto conseguenze gravi e, dopo i controlli sul posto, l’uomo - rimasto sempre cosciente - ha potuto fare ritorno a casa.