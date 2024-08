Bonate Sotto, arriva l’autogrù per smontare le campane: transito vietato

Martedì 27 agosto, dalle 7 e fino alle 18, a Bonate Sotto sarà vietato transitare in via Santa Giulia tra il civico 1 e il civico 2, e in via Trento tra il civico 1 e il 9. Il motivo è lo smontaggio delle campane con un’apposita autogrù per poter intervenire a mettere in sicurezza le strutture che sostengono le otto campane. Era dal 18 febbraio dell’anno scorso che si attendeva questo momento, da quando le campane sono state fermate per problemi di sicurezza, a causa di condizioni tecniche che si sono ulteriormente aggravate. Il parroco don Valter Pala durante le messe di domenica 19 febbraio 2023 aveva informato la comunità che il fermo delle campane è stato necessario per evitare qualsiasi oscillazione pericolosa e creare possibili pericoli.